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Zalando déballe un mauvais trimestre, Asmodee tire la bonne carte
information fournie par AOF 04/08/2026 à 10:02
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(Zonebourse.com) - Personne n'aime les prévisions rabotées. Zalando l'apprend à ses dépens, Lufthansa aussi, qui découvre que voler coûte cher quand le kérosène s'envole. Ams-Osram et Asmodee ont eu plus de flair en publiant des chiffres que personne ne pouvait leur reprocher.

Actions en hausse

Ams-Osram ( 13%) : franchit une étape clé vers la production de masse des puces qui projettent l'image dans les lunettes de réalité augmentée, l'un des verrous techniques qui bloquent encore la démocratisation du secteur. L'autrichien confirme dans la foulée ses prévisions annuelles, avec un chiffre d'affaires du 2e trimestre en hausse de 4% à 805 MEUR porté par le restockage automobile.

Asmodee ( 8%) : écrase le consensus au 1er trimestre avec un chiffre d'affaires de 442 MEUR contre 398 MEUR attendus et un résultat opérationnel ajusté de 54,1 MEUR, soit 26% au-dessus des prévisions. L'éditeur de jeux de société doit sa performance à la demande sur les cartes à collectionner, Pareto réitérant l'achat avec un objectif de 175 SEK.

Soitec ( 7%) : Kepler Cheuvreux passe à l'achat et abandonne sa position neutre tout en ramenant son objectif de 160 EUR à 150 EUR. Le fabricant français de substrats pour semi-conducteurs profite surtout du changement de camp du bureau d'analyse.

Verbio ( 6%) : dépasse largement ses propres objectifs avec un EBITDA préliminaire d'environ 192 MEUR pour l'exercice clos fin juin, alors que le groupe visait 160 à 180 MEUR après avoir déjà relevé sa cible fin mai. Le producteur allemand de biocarburants doit cette envolée à une meilleure efficacité carbone et à des prix de vente supérieurs aux attentes, l'endettement reculant lui aussi plus vite que prévu.

Exosens ( 5%) : le spécialiste français des capteurs et de l'optronique bénéficie d'un avis favorable de JP Morgan, qui maintient sa recommandation à surpondérer tout en relevant son objectif de cours de 71 EUR à 73 EUR.

Actions en baisse

Zalando (-17%) : voit son bénéfice net reculer à 73,8 MEUR au 2e trimestre contre 96,6 MEUR un an plus tôt, avec une marge opérationnelle en repli de 0,5 point à 6%. La plateforme allemande de mode en ligne abaisse en outre ses prévisions d'EBIT ajusté et attend désormais un chiffre d'affaires 2026 dans le bas de sa fourchette.

Lufthansa (-9%) : ramène ses prévisions 2026 à une fourchette de 1,7 à 2,2 MdsEUR d'Ebit ajusté, alors qu'elle visait jusqu'ici un niveau nettement supérieur aux 1,96 MdEUR de 2025. La facture kérosène a divisé par plus de deux le résultat opérationnel du 2e trimestre, à 383 MEUR, malgré un taux de remplissage et des recettes unitaires en hausse.

Salvatore Ferragamo (-6%) : renoue pourtant avec les bénéfices au 1er semestre, avec un résultat net de 1,5 MEUR contre une perte ajustée de 16 MEUR un an plus tôt et une marge d'EBITDA portée à 19,2%. Le chausseur italien doit ce redressement aux économies de coûts plus qu'à son activité, le chiffre d'affaires reculant encore de 1,3% sur des ventes qui s'érodent depuis quatre ans.

Fresenius Medical Care (-5%) : bat pourtant le consensus au 2e trimestre avec un résultat opérationnel de 569 MEUR contre 515 MEUR attendus, mais les traitements reculent encore aux Etats-Unis pour le deuxième trimestre d'affilée. Le leader mondial de la dialyse se contente de confirmer ses objectifs, alors que le coup de pouce Medicare s'estompera au second semestre.

Forvia (-3%) : l'équipementier automobile français recule après que Jefferies a réduit son objectif de cours de 17 EUR à 14,05 EUR, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 10:02:00.

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