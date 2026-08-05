L'Europe finit en ordre dispersé, prudente face aux avancées en Iran

Une personne fait du vélo près de la Bourse de Milan (marché boursier italien)

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, l'attente de nouvelles avancées au Moyen-Orient ainsi ‌que les inquiétudes concernant le rallye technologique avec les résultats de SpaceX et AMD appelant à la prudence.

À Paris, le CAC 40 a grignoté 0,03% à 8.669,30 points. À Francfort, le Dax a ​reculé de 0,24% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 a pris 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 a lâché 0,14%, alors que le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 ont tous deux grappillé 0,03%.

La situation au Moyen-Orient continue de tenir en haleine les investisseurs, qui attendent davantage de signaux sur d'éventuelles avancées dans les négociations sur une réouverture du détroit d'Ormuz.

Malgré le manque de détails sur ces pourparlers, le moral des ​marchés a été soutenu par la déclaration du Qatar selon laquelle les médiateurs faisaient des progrès dans leurs efforts pour mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran, entraînant Wall Street vers des records mardi.

En plus de la géopolitique, les investisseurs restent attentifs ​aux résultats d'entreprises et aux indicateurs économiques, avec notamment les publications définitives dans la matinée des ⁠principaux PMI européens.

En termes de résultats, de l'autre côté de l'Atlantique, le décrochage des actions SpaceX et AMD suscite des inquiétudes quant au rallye technologique, malgré de solides résultats.

La prochaine ‌série de données économiques américaines, notamment le rapport sur l’emploi vendredi et les chiffres de l’inflation la semaine prochaine, sera suivie de près par la Réserve fédérale, a déclaré James Rossiter, responsable de l’économie mondiale chez TD Securities.

Si la Fed passait d’une politique de maintien des taux à un cycle de resserrement, "les marchés ​réagiraient vivement", a déclaré James Rossiter.

VALEURS

À Francfort, Infineon a perdu 5,71% à la ‌suite de ses résultats et prévisions.

Le laboratoire danois Novo Nordisk a reculé de 4,32% après des ventes de Wegovy décevantes au deuxième ⁠trimestre, malgré le relèvement de ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour son exercice annuel.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,79%, tandis que le Standard & Poor's 500 cède 0,03% et le Nasdaq Composite perd 0,32%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, le PMI définitif des services s'est établi à 49,6 le mois dernier, contre 49,8 en première estimation et après ⁠46,8 en juin, tandis que le PMI ‌composite final est ressorti à 49,4 en juillet, contre 49,6 en estimation "flash" et après 47,2 en juin.

En Allemagne, l'indice du secteur des services est passé de ⁠48,6 en juin à 49,8 en juillet, ressortant légèrement en dessous d'une première estimation qui le donnait 49,6, alors que l'indice PMI composite est passé de 49,5 en juin à 51,3 en juillet, renouant ‌ainsi avec la croissance pour la première fois depuis mars.

Dans la zone euro, l'indice composite définitif des directeurs d'achat est ressorti à 52,0 en juillet, contre une estimation "flash" ⁠à 51,9 et 50,0 en juin. L'indice PMI couvrant le secteur des services a atteint en juillet un sommet de cinq mois, à ⁠51,7, contre 49,4 en juin.

Au Royaume-Uni, l'indice PMI ‌des services est passé de 48,8 en juin à 52,1 en juillet, tandis que l'indice PMI composite s'est établi à 52,2 après de 49,3 en juin, entrant ainsi en territoire d'expansion pour la ​première fois depuis avril.

La production industrielle de la France a rebondi moins que prévu en juin, de 0,1% ‌tandis que les analystes tablaient sur +0,3% après -0,1% en mai.

Les prix à la production en zone euro ont diminué comme prévu sur un mois en juin, avec une baisse de 0,3% après une hausse de 0,2% en mai.

PÉTROLE

Les cours pétroliers ​sont légèrement à la baisse, le Brent repassant sous la barre des 80 dollars le baril, alors que le tracé d'une voie de navigation dans le détroit d'Ormuz a, selon Téhéran, fait l'objet d'un compromis entre l'Iran et Oman.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a toutefois déclaré qu'un tel accord entre l'Iran et Oman ne garantirait pas, à lui seul, la sécurité ⁠de cette voie navigable stratégique.

Le Brent cède 0,05% à 79,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,57% à 75,34 dollars.

CHANGES

Le billet vert faiblit, tandis que les marchés ont revu à la baisse la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre, la ramenant de 67% à 57%.

Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,12% à 1,1543 dollar.

TAUX

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,2 point de base à 4,6391%. Le deux ans progresse de 2,3 points de base à 4,2165%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 1,2 point de base à 3,1150%. Le deux ans a grappillé 0,9 point de base à 2,7254%.

À SUIVRE JEUDI 6 AOÛT :

LA SITUATION SUR LES ​MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)