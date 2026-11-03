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Zalando augmente ses ventes, mais avec moins de marge
information fournie par AOF 03/11/2026 à 10:26

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(Zonebourse.com) - Zalando a dévoilé mardi des résultats légèrement meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre mais ses efforts visant à séduire de nouveaux clients au sein d'un marché particulièrement concurrentiel ont fortement pesé sur ses marges.

L'action de la première plateforme de mode en ligne en Europe chute de 4,8% à moins de 25,7 EUR dans le sillage de cette publication, accusant la plus forte baisse du DAX à la Bourse de Francfort et le deuxième repli le plus prononcé de l'indice STOXX 600.

Cela ramène à moins de 1% la progression de la valeur depuis le début de l'année.

Le groupe berlinois a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 5,1% à 3,2 MdsEUR, sur la base d'un volume total de marchandises vendues (GMV) en progression de 7,5% à 4,5 MdsEUR.

Ces chiffres dépassent les prévisions du consensus, tout comme le résultat opérationnel (Ebit) ajusté qui a grimpé de 10,6% à 107 MEUR, là où les analystes anticipaient 102 MEUR.

Mais la marge brute a reculé de 0,9 point de pourcentage à 38,7%, contre une estimation moyenne de 39,9%, reflétant les investissements accrus consentis dans les prix afin de rendre son offre attractive mais aussi la montée en puissance de son activité "B2B", qui consiste à assurer la logistique d'autres marques comme Marks & Spencer, Waikiki ou Champion.

Le B2C et la conjoncture pèsent sur les marges

Cette dernière a vu son chiffre d'affaires bondir de 28% à 354 MEUR, pour un Ebit ajusté qui a plus que doublé pour atteindre 42 MEUR.

La division traditionnelle de vente de détail sur Internet a, elle, progressé plus modestement de 2,8% à 2,83 MdsEUR, avec un résultat opérationnel ajusté qui s'est tassé à 64,4 MEUR, contre 76,6 MEUR au troisième trimestre 2023.

Le groupe a réaffirmé sa prévision d'une croissance de son chiffre d'affaires située dans le bas de la fourchette allant de 12% à 17% pour l'ensemble de l'exercice, assortie d'un résultat d'exploitation (Ebit) ajusté entre 380 et 720 MEUR.

Les analystes de Stifel rappellent cependant que ce sont davantage les objectifs pour l'exercice 2027, qui seront dévoilés en mars prochain, qui sont appelés à compter.

"Si le groupe fournit un objectif d'Ebit de plus de 800 MEUR accompagné d'une amélioration de 0,50 point de sa marge, alors il apportera la preuve de sa capacité à bien exécuter ses plans", explique l'intermédiaire financier dans une note de réaction.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 10:26:00.

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