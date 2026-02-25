 Aller au contenu principal
Zahn, de Franklin Templeton, est prudent sur la dette d'entreprise et reste à l'écart des ventes d'obligations technologiques
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yoruk Bahceli

Le responsable des revenus fixes européens de Franklin Templeton a déclaré à Reuters mercredi qu'il restait prudent sur les obligations d'entreprises parce que la prime de risque qu'elles paient est trop faible, s'attendant à ce que l'augmentation des dépenses en IA des grandes entreprises technologiques exerce une pression sur le marché à mesure qu'elles augmentent leurs emprunts.

Points clés de l'interview:

* David Zahn a déclaré qu'il n'avait pas participé à bon nombre des récentes ventes d'obligations liées à l'IA, telles que l'émission jumbo d'Alphabet GOOGL.O plus tôt en février, qui comprenait une obligation à 100 ans.

* "Nous n'avons pas participé à la plupart d'entre elles, car nous ne pensons pas que l'on sache exactement à quoi ressemblera cette société dans 100 ans", a déclaré M. Zahn.

* Au cours des 18 derniers mois, M. Zahn a réduit son exposition aux obligations d'entreprises européennes, alors qu'il avait auparavant largement surpondéré ce secteur. Son positionnement est désormais plus neutre.

* Il a déclaré que les écarts de crédit ne s'étaient pas élargis jusqu'à présent malgré l'augmentation des emprunts en raison de l'afflux important de capitaux dans les fonds d'obligations d'entreprises.

* L'émission "va mettre un peu de pression sur le marché du crédit, parce qu'il y a beaucoup de crédit supplémentaire à absorber que nous n'avions pas anticipé", a-t-il dit.

