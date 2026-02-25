Barcelone double sa taxe de séjour face à la crise du logement

Vue aérienne de la Torre Glories à Barcelone

Les touristes se rendant à Barcelone ‌pourront être taxés jusqu'à 15 euros par nuit après que la ville a augmenté sa taxe ​de séjour touristique pour la porter à l'un des niveaux les plus élevés d'Europe, dans le cadre de ses efforts visant à limiter le nombre de visiteurs et à contribuer au financement de ​logements abordables.

Mercredi, le Parlement régional de Catalogne a approuvé une loi visant à doubler la taxe pour les clients des hôtels ​de Barcelone à partir du mois d'avril, afin ⁠de la porter à un maximum de 10 à 15 euros par nuit, contre 5 ‌à 7,5 euros actuellement, selon la catégorie de l'hôtel.

Un séjour de deux nuits pour un couple dans un hôtel quatre étoiles, catégorie qui regroupe près de ​la moitié des hôtels de ‌la ville, pourrait désormais coûter 45,60 euros supplémentaires, les autorités locales pouvant ⁠facturer jusqu'à 11,4 euros par nuit et par personne.

Les clients des hôtels cinq étoiles de la capitale catalane pourraient se voir facturer jusqu'à 15 euros par nuit et les croisiéristes continueront à ⁠payer environ 6 euros.

Les ‌autorités catalanes s'efforcent de trouver une solution aux protestations de plus en plus ⁠virulentes des habitants contre le nombre excessif de touristes qui, selon eux, font grimper les ‌prix de l'immobilier en favorisant l'augmentation des locations de vacances à court terme.

Selon le ⁠texte de loi, un quart des recettes générées servira à lutter contre ⁠la crise du logement ‌dans la ville.

Barcelone a déjà annoncé son intention d'interdire toutes les locations de courte durée d'ici ​2028.

Avant cette augmentation, Barcelone occupait la 11e place ‌du classement 2025 des taxes de séjour de la plateforme de location de vacances Holidu, la ville d'Amsterdam occupant la ​première place avec une taxe de 18,45 euros par jour.

Quelque 15,8 millions de touristes se rendent à Barcelone chaque année. Selon l'office du tourisme local, la ville se classe parmi ⁠les quatre premières destinations au monde pour les congrès, et les participants ne seront pas exemptés de la taxe.

Manel Casals, directeur général du groupe des hôteliers de Barcelone, a déclaré que les propositions visant à augmenter progressivement la taxe afin d'en surveiller les effets avaient été ignorées.

"Un jour, ils tueront la poule aux oeufs d'or", a-t-il mis en garde.

(Rédigé par Corina Pons ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Kate Entringer)