Yves Dumoulin prend les commandes de l'électronique de cockpit chez Forvia
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:46
Dans un communiqué, l'équipementier automobile précise qu'Yves Dumoulin succédera dans ces fonctions à Jim Chang, avec prise d'effet au 19 janvier.
En prenant ce poste "clé", il sera appelé à rejoindre le comité exécutif de Forvia et à reporter directement au directeur général, Martin Fischer.
Diplômé en ingénierie de l'École polytechnique et de l'École nationale des Ponts et Chaussées, où il s'était spécialisé en informatique et en économie, Yves Dumoulin était depuis 2023 le vice-président de la branche d'hydrogène et d'ingénierie.
Après avoir rejoint Forvia en 2016, il y a occupé un large éventail de fonctions de direction dans différentes régions du monde et divisions du groupe, que ce soit en Asie-Pacifique et en Chine, dans des activités allant de la stratégie aux systèmes d'intérieurs.
Valeurs associées
|14,1400 EUR
|Euronext Paris
|+2,76%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme, Paramount Skydance et McCormick) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard ... Lire la suite
-
Le géant américain Procter & Gamble (P&G) a publié jeudi des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, dans un environnement difficile pour la consommation, l'amenant à abaisser certains de ses objectifs financiers.
-
La société ferroviaire affirme ne pas exclure les enfants de ses trains, mais précise que sa classe premium est conçue en fonction des "attentes spécifiques de (ses) clients professionnels". La polémique est partie du compte Instagram du podcast "Les adultes de ... Lire la suite
-
Déjà en négociation pour un gigantesque accord de libre-échange, l'UE "prête" signer avec l'Inde un partenariat sur la défense
Le partenariat concerne la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. Alors que des négociations sur "la mère de tous les accords" commerciaux sont en cours entre Bruxelles et New Dehli, l'Union européenne s'est dite "prête à signer" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer