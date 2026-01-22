 Aller au contenu principal
Yves Dumoulin prend les commandes de l'électronique de cockpit chez Forvia
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:46

Forvia a annoncé jeudi avoir nommé Yves Dumoulin, un cadre maison, au poste de vice-président exécutif en charge de la division Faurecia Clarion Electronics, sa filiale d'électronique pour le cockpit et l'aide à la conduite.

Dans un communiqué, l'équipementier automobile précise qu'Yves Dumoulin succédera dans ces fonctions à Jim Chang, avec prise d'effet au 19 janvier.

En prenant ce poste "clé", il sera appelé à rejoindre le comité exécutif de Forvia et à reporter directement au directeur général, Martin Fischer.

Diplômé en ingénierie de l'École polytechnique et de l'École nationale des Ponts et Chaussées, où il s'était spécialisé en informatique et en économie, Yves Dumoulin était depuis 2023 le vice-président de la branche d'hydrogène et d'ingénierie.

Après avoir rejoint Forvia en 2016, il y a occupé un large éventail de fonctions de direction dans différentes régions du monde et divisions du groupe, que ce soit en Asie-Pacifique et en Chine, dans des activités allant de la stratégie aux systèmes d'intérieurs.

