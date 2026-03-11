 Aller au contenu principal
Ligue des champions: City coule contre le Real, le Paris SG assomme Chelsea
information fournie par AFP 11/03/2026 à 23:09

Le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid Federico Valverde (à droite), auteur d'un triplé contre Manchester City en 8e aller de la Ligue des champions, le 11 mars 2026 au stade Bernabéu ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )

Malgré de nombreux absents dont Kylian Mbappé, le Real Madrid a étrillé Manchester City 3-0 mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, tandis que Paris s'est lui rassuré en assommant Chelsea (5-2).

Sans certitudes et sans de nombreux cadres comme Mbappé, Rodrygo, Bellingham ou Militao, le Real a pourtant écrasé le choc contre City, devenu un classique européen, grâce notamment à un triplé de Federico Valverde en première période.

Profitant d'une passe décisive de... son gardien Thibaut Courtois (19e), opportuniste après une passe de Vinicius Jr déviée (27e) ou avec un splendide enchaînement dans la surface pour bonifier un service de Brahim Diaz (42e), l'international uruguayen a été de tous les bons coups pour effacer les doutes des Merengue.

Les hommes de Pep Guardiola tombent eux de haut. Vainqueurs 2-1 au Bernabéu en phase de ligue, les Mancuniens, peu inspirés et qui se sont heurtés à Courtois en deuxième période, se dirigent vers une nouvelle sortie précoce après celle en barrages l'an dernier, déjà contre le Real.

Morose depuis quelques semaines avec notamment un revers net contre Monaco la semaine dernière, le Paris SG s'est lui rassuré en assommant Chelsea 5-2, semblant retrouver par moments la grâce qui l'avait porté vers le titre l'an dernier.

Souvent émoussés physiquement après une saison à rallonge, les Parisiens, tenants du titre, ont pu compter sur les regains de forme de plusieurs de leurs cadres au meilleur des moments.

Bradley Barcola, auteur de son premier but de la saison en Ligue des champions (10e), a ainsi ouvert le score d'une superbe demi-volée, alors qu'Ousmane Dembélé a fait parler sa classe de Ballon d'Or retrouvée sur un contre fulgurant (40e).

Mais les boulevards laissés en défense par les joueurs de Luis Enrique ont permis à Malo Gusto (28e) puis Enzo Fernandez (57e), de revenir au score.

L'attaquant géorgien du Paris SG Khvicha Kvaratskhelia lors du match contre Chelsea, en 8e aller de la Ligue des champions, le 11 mars 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Heureusement pour le PSG, Vitinha (74e) d'un lob parfait, puis Khvicha Kvaratskhelia sur courant alternatif cette saison et auteur d'un doublé après une entrée tonitruante (86e, 90e+4), ont fait plier Chelsea en fin de rencontre.

Le Bayer Leverkusen a lui frôlé l'exploit sur sa pelouse face à Arsenal, leader de la Premier League et l'un des favoris au titre cette année, avant de concéder le nul (1-1) en fin de partie.

Bousculés par les hommes de Kasper Hjulmand, les Gunners ont encaissé un but sur corner, signé du capitaine de Leverkusen Robert Andrich (46e): un comble pour Arsenal, dont les coups de pied arrêtés sont une des armes favorites.

Sans briller, les joueurs de Mikel Arteta ont poussé jusqu'à obtenir un penalty discutable pour une faute sur Noni Madueke, Kai Havertz se chargeant d'égaliser (89e).

Equipe surprise de ces 8es de finale, Bodo/Glimt, tombeur de l'Inter Milan en barrages, a dominé 3-0 le Sporting Portugal.

Sur leur pelouse synthétique au nord du cercle polaire, les Norvégiens, qui ont également battu City ou l'Atletico Madrid cette saison, entrevoient désormais les quarts, où ils pourraient affronter Arsenal ou Leverkusen.

