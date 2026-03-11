La participation d'Oracle dans la coentreprise américaine TikTok vaut environ 2 milliards de dollars, selon un document officiel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La participation d'Oracle ORCL.N dans les opérations commerciales américaines de TikTok vaut environ 2 milliards de dollars, a-t-on appris mercredi, plus d'un mois après que la société mère chinoise ByteDance a finalisé un accord pour créer une coentreprise américaine détenue majoritairement afin d'éviter une interdiction.

En vertu de cet accord, des investisseurs américains et internationaux détiennent ensemble 80,1 % des parts de TikTok USDS Joint Venture LLC, tandis que ByteDance en détient 19,9 %.

* Les trois investisseurs principaux de la coentreprise - Oracle, le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi - détiennent chacun une participation de 15 %.

* Adam Presser a été nommé directeur général de l'entreprise en janvier.

* L'accord était une étape importante pour l'application de médias sociaux après des années de batailles qui ont commencé en août 2020, lorsque le président Donald Trump a tenté en vain d'interdire la plateforme pour des raisons de sécurité nationale.

* Trump a choisi de ne pas appliquer une loi adoptée en avril 2024 exigeant que ByteDance vende ses actifs américains avant janvier 2025 sous peine d'interdiction - une mesure confirmée par la Cour suprême.

* Oracle a estimé mardi que le boom des centres de données d'IA propulsera son chiffre d'affaires au-dessus des estimations de Wall Street jusqu'en 2027.

* La société d'informatique dématérialisée a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 28 février, contre une estimation moyenne des analystes de 16,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.