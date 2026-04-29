Yum, la société mère de Taco Bell, dépasse les prévisions trimestrielles grâce à des offres promotionnelles qui stimulent la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, d'informations sur les actions au paragraphe 7)

Mercredi, Yum Brands YUM.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant la croissance des ventes à magasins comparables et les bénéfices du premier trimestre, les offres de repas abordables ayant stimulé la demande chez les chaînes Taco Bell et KFC dans un contexte d'incertitude économique. Les chaînes de restauration rapide américaines ont intensifié leurs promotions et leurs offres sur l'ensemble de leur portefeuille au cours des derniers trimestres afin de ramener les consommateurs qui avaient cessé de manger au restaurant en raison de contraintes budgétaires. À l'instar de ses concurrents McDonald's MCD.N et Burger King

QSR.N , Yum Brands a lancé des offres telles que le menu « Luxe » à partir de 3 dollars dans ses restaurants Taco Bell, ce qui a contribué à stimuler les ventes et à gagner des parts de marché dans des régions clés comme les États-Unis.

Chez KFC, la société a élargi et amélioré son offre de boissons, notamment avec la gamme KWENCH, afin de séduire les jeunes consommateurs. « Les gagnants sont les marques qui parviennent à offrir un bon rapport qualité-prix tout en renouvelant leur offre. Taco Bell et les grandes chaînes de poulet se portent bien car elles savent innover dans leurs menus, proposer des offres groupées efficaces et rester pertinentes aux yeux des clients », a déclaré Lale Akoner, stratège en marchés mondiaux chez eToro.

Les ventes trimestrielles à magasins comparables de Taco Bell, qui représentaient 38 % du chiffre d'affaires total en 2025, ont augmenté de 8 %, tandis que celles de KFC ont progressé de 2 %.

Les actions de la société ont progressé d'environ 1 % dans les échanges avant l'ouverture.

Les ventes mondiales à magasins comparables de Yum Brands ont augmenté de 3 %, contre une hausse estimée à 2,51 % par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les investissements de Yum dans les technologies back-end, telles que la plateforme « Byte by Yum » basée sur l'IA, ont contribué à réduire les temps d'attente dans les restaurants et à accélérer les livraisons.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,50 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations de 1,38 dollar par action.

Cependant, Pizza Hut est resté sous pression, enregistrant une baisse de 4 % de ses ventes comparables aux États-Unis, prolongeant ainsi son déclin à 10 trimestres consécutifs. Yum avait déclaré l'année dernière qu'il étudiait des options stratégiques pour Pizza Hut.