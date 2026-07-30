Yum indique que les ventes de Taco Bell se redressent après avoir subi un ralentissement temporaire lié à l'épidémie de cyclospora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes à périmètre constant de Taco Bell aux États-Unis ont baissé de 2 % depuis le début du trimestre, selon la direction

* L'impact maximal sur les ventes comparables aux États-Unis, lié à l'épidémie, a été atteint le 18 juillet, selon le directeur financier

* Yum affiche une hausse de ses ventes à périmètre constant au deuxième trimestre et dépasse les estimations de bénéfices

* Le cours de l'action progresse de 4 % en début de séance

(Réécriture du paragraphe 1 pour mettre l'accent sur les commentaires de la direction, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, mise à jour des cours de l'action) par Neil J Kanatt

L'impact de l'épidémie de Cyclospora sur les ventes de Taco Bell commence à s'atténuer, ont déclaré jeudi les dirigeants de Yum Brands YUM.N rassurant les investisseurs sur le caractère temporaire de ces répercussions et faisant grimper le titre d’environ 4 % en début de séance.

Les ventes à périmètre constant aux États-Unis des points de vente Taco Bell, qui avaient été pour la première fois associées à l’épidémie au début du mois, sont en baisse de 2 % depuis le début du trimestre, le pic de baisse ayant été observé mi-juillet, ont déclaré les dirigeants de Yum lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

"L’incertitude accrue a dans un premier temps pesé sur la demande des consommateurs, mais depuis, ceux-ci ont pris de plus en plus conscience qu’il s’agissait d’un problème touchant l’ensemble du secteur, et non d’un problème spécifique à Taco Bell", a déclaré le directeur général Chris Turner.

L'action de son concurrent Chipotle Mexican Grill a bondi de 11 % jeudi, au lendemain de la révision à la hausse des prévisions annuelles de la société , bien que celle-ci ait averti que le trimestre en cours pourrait être le plus difficile de l'année , l'épidémie ayant ébranlé la confiance des consommateurs dans la restauration hors domicile. Chipotle a précisé que les produits liés à l'épidémie n'étaient pas utilisés dans ses plats.

La Cyclospora est un parasite d'origine alimentaire responsable de la cyclosporose, une maladie intestinale. Cette épidémie, l'un des plus importants incidents de toxi-infection alimentaire survenus aux États-Unis ces dernières années, est devenue un test très suivi permettant d'évaluer la rapidité avec laquelle les chaînes de restauration peuvent regagner la confiance des consommateurs après une alerte sanitaire.

Selon des experts en stratégie de marque et en gestion de crise, les répercussions à long terme pour Taco Bell devraient être limitées si l’épidémie est rapidement maîtrisée et si la communication reste transparente.

L’impact maximal sur le chiffre d’affaires comparable national de la chaîne a été enregistré le 18 juillet, a déclaré Ranjith Roy, directeur financier de Yum, une "reprise relativement stable" ayant été observée depuis lors.

La fréquentation des restaurants de la chaîne a baissé chaque jour depuis le 13 juillet. Le 23 juillet, le nombre de visites était en baisse de 20,8 % par rapport à la moyenne des jeudis entre le 1er janvier et le 6 juillet, selon les données de Placer.ai.

Taco Bell a été le principal moteur de croissance de Yum, attirant les clients grâce à ses offres Tex-Mex axées sur le rapport qualité-prix, à un moment où les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses discrétionnaires, ce qui rend le ralentissement de la fréquentation particulièrement préoccupant pour les investisseurs.

"Le recul à court terme est significatif, mais pas aussi grave qu’il aurait pu l’être", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer, ajoutant que la chaîne devra probablement s’appuyer davantage sur les promotions à court terme pour inciter les clients prudents à revenir.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d’affaires à périmètre constant de Taco Bell a progressé de 7 %, contre 4 % un an plus tôt.

Yum a annoncé une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant, conforme aux attentes des analystes et en progression par rapport à la croissance de 2 % enregistrée un an plus tôt.

La société, qui s'apprête à céder sa chaîne Pizza Hut dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars , a également enregistré une croissance de 2 % de son chiffre d'affaires à périmètre constant chez KFC.

Le bénéfice par action ajusté trimestriel de Yum, à 1,62 dollar, a dépassé les estimations de 1,58 dollar, selon les données compilées par LSEG.