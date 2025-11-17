Yum China présente de solides plans d'expansion pour KFC et Pizza Hut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement de la date par celle de Shenzhen, ajout de citations de l'événement dans les paragraphes 4 à 6)

Yum China Holdings, la société mère de KFC et de Pizza Hut en Chine, a déclaré lundi qu'elle poursuivrait une campagne intensive d'ouverture de magasins et d'amélioration de la rentabilité dans les années à venir, les petites villes étant une cible majeure pour ses activités.

D'ici 2028, KFC vise à augmenter son nombre total de magasins en Chine d'un tiers pour atteindre plus de 17 000, et à ce moment-là, le bénéfice d'exploitation devrait dépasser 10 milliards de yuans (1,41 milliard de dollars), en utilisant des modèles de magasins à faible investissement pour s'étendre dans les petites villes inexploitées, a déclaré Yum China.

Le groupe a déclaré qu'il ajouterait plus de 600 nouveaux magasins Pizza Hut par an au cours des trois prochaines années et qu'il prévoyait de doubler le bénéfice d'exploitation de la marque en Chine d'ici 2029 par rapport à 2024.

Malgré un marché concurrentiel en Chine, Yum China voit un énorme potentiel et l'entreprise vise à étendre sa couverture d'un tiers à la moitié de la population à moyen terme, a déclaré Joey Wat, directeur général de l'entreprise, lors d'un événement médiatique à Shenzhen.

Bien que l'environnement macroéconomique reste difficile, Yum China voit quelques signes d'amélioration en octobre et novembre, a déclaré Wat.

"Les clients se soucient toujours des prix et du rapport qualité-prix, mais dans l'ensemble, on peut sentir que le sentiment devient plus positif."

(1 $ = 7,1046 yuans chinois renminbi)