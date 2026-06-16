Yum Brands va céder la chaîne Pizza Hut, en difficulté, pour 2,7 milliards de dollars, face à la chute de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, ainsi que de contexte et de détails tout au long du texte) par Neil J Kanatt et Koyena Das

Yum Brands YUM.N a annoncé mardi qu'elle allait céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors que le secteur de la restauration rapide est confronté à une concurrence acharnée et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

Pizza Hut en Chine continentale sera rachetée par Yum China Holdings 9987.HK pour 1,2 milliard de dollars, tandis que le reste de l'activité sera cédé à la société de capital-investissement LongRange Capital pour 1,5 milliard de dollars.

La hausse de l’inflation et l’augmentation des coûts des matières premières pèsent sur les géants américains de la pizza, déjà confrontés à une faiblesse persistante de la demande, alors que l’adoption croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 incite les consommateurs à opter pour des aliments plus sains.

"Pizza Hut est en train de rattraper son retard sur presque tous les fronts importants du secteur de la pizza à service rapide – de la technologie à la livraison, en passant par le marketing et l’innovation", a déclaré Zak Stambor, analyste chez EMarketer, ajoutant que la privatisation de la chaîne pourrait lui donner le temps et la flexibilité dont elle a besoin pour se reconstruire et retrouver ses marques. L’année dernière, Yum avait indiqué qu’elle étudiait différentes options stratégiques après plusieurs trimestres de baisse des ventes chezPizza Hut. En mai, Yum a entamé des négociations exclusives avec LongRange.

"Ces opérations permettent à Yum! de devenir une entreprise plus ciblée", a déclaré Chris Turner, directeur général de Yum Brands.

Pizza Hut a été rachetée par PepsiCo PEP.O en 1977, puis scindée en 1997 avec KFC et Taco Bell pour former une société de restauration qui a ensuite pris le nom de Yum Brands en 2002.

Yum, qui conservera Taco Bell et KFC, prévoit que la cession sera finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

LES OPÉRATEURS LOCAUX PRENNENT LES RÊNES

La cession des activités chinoises s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les entreprises américaines céder le contrôle à des opérateurs locaux afin de faire face à une concurrence plus rude et à l’évolution de la demande. Au début du mois, General Mills GIS.N a accepté de vendre ses boutiques Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par la chaîne de thé Ningji, tandis que Starbucks

SBUX.O a cédé l’année dernière une participation majoritaire dans ses activités chinoises à Boyu Capital.

Yum China, une filiale de Yum Brands basée à Shanghai, détient et exploite en franchise plus de 18 000 restaurants, dont environ 13 000 points de vente KFC, et vise à porter le nombre de restaurants Pizza Hut à plus de 6 000 d’ici 2028.

Yum Brands et Yum China ont également convenu de mesures d'incitation financières qui profiteraient aux actionnaires si la croissance du chiffre d'affaires de KFC Chine s'accélérait. Elles collaboreront également pour développer la présence de Taco Bell en Chine continentale.

Les actions de Yum China cotées aux États-Unis ont reculé d’environ 1%, tandis que celles de Yum Brands, qui a également annoncé un rachat d’actions supplémentaire de 4 milliards de dollars, ont progressé d’environ 2% en début de séance.