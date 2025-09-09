Yum Brands nomme un initié, Ranjith Roy, au poste de directrice financière, dans le cadre d'un remaniement de la direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yum Brands YUM.N a nommé mardi Ranjith Roy au poste de directrice financière de la maison mère KFC , en remplacement de Chris Turner qui prend la direction de l'entreprise.

Ranjith Roy a été directrice financière de la place de marché de commerce électronique Goldbelly et a passé plus de 15 ans chez Goldman Sachs avant de rejoindre Yum Brands en tant que directrice de la stratégie et trésorière en 2024.

En juin, Yum a déclaré que Turner prendrait la tête de l'entreprise à partir du 1er octobre, succédant à David Gibbs, un vétéran de l'entreprise.

La société a également annoncé lundi que Sean Tresvant avait été promu au poste de directrice de la consommation et de directrice générale de la division Taco Bell.

Yum Brands, dont le siège se trouve à Louisville, dans le Kentucky, et qui compte environ 61 000 restaurants dans le monde, dont Pizza Hut, n'a pas atteint les estimations des analystes pour le deuxième trimestre en août, en raison de la hausse des coûts des ingrédients et de la faiblesse de la demande qui a pesé sur ses activités, dont Taco Bell.