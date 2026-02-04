Yum Brands, la société mère de KFC, dépasse les estimations de ventes à magasins comparables, les consommateurs recherchant des repas à prix avantageux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yum Brands YUM.N a dépassé les estimations de ventes comparables du quatrième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour des repas abordables dans les magasins Taco Bell aux États-Unis, ainsi qu'à la solidité de ses activités internationales KFC. Les chaînes de restauration rapide telles que Yum Brands et McDonald's MCD.N misent sur des repas à prix avantageux pour attirer les clients soucieux de leur budget qui réduisent leurs sorties au restaurant. La société a augmenté les prix de certains articles au cours des dernières années dans un contexte d'inflation persistante. Les ventes mondiales à magasins comparables de Yum Brands ont augmenté de 3 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 2,74 %, selon les données compilées par LSEG. Taco Bell U.S. représente environ 36 % des bénéfices d'exploitation de Yum Brands. La demande pour ses tacos et wraps inspirés de la cuisine tex-mex, ainsi que pour ses repas combinés allant de 5 à 11,99 dollars, a contribué à faire augmenter les ventes à magasins comparables dans les points de vente américains de 7 % au cours du trimestre, dépassant les estimations d'une croissance de 6,5 %.

Les ventes mondiales à magasins comparables de KFC ont augmenté de 3 % au cours du trimestre, dépassant les attentes, alors que Yum étend l'empreinte internationale de la chaîne de restauration rapide au poulet avec l'ouverture de nouveaux magasins sur des marchés clés en pleine croissance. La société de conditionnement de viande Tyson Foods

TSN.N a déclaré cette semaine que la demande de poulet augmentait car les gens se tournent vers des options de protéines moins chères en raison de la flambée des prix du bœuf . Yum Brands a également exploré des options stratégiques pour sa chaîne Pizza Hut, dont les ventes ont chuté pendant neuf trimestres consécutifs, soulignant ses difficultés dans un secteur de la restauration rapide très concurrentiel. Les ventes de Pizza Hut ont baissé de 5 % sur l'ensemble de l'année aux États-Unis.

Sur une base ajustée, le bénéfice du trimestre s'est élevé à 1,73 $ par action, contre des estimations de 1,77 $ par action.