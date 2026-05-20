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Ypsomed flambe après ses résultats et une recommandation positive
information fournie par AOF 20/05/2026 à 11:51

(Zonebourse.com) - Ypsomed flambe à la Bourse de Zurich ( 8,57%, à 330,50 francs suisses), après la publication de ses résultats de l'exercice 2025-2026 et la recommandation positive de Stifel.

Sur cette période, le chiffre d'affaires du groupe s'est affaissé de 2,39%, à 731 millions de francs suisses. Toutefois, l'Ebit a plus que doublé en passant de 112,9 à 246,1 millions de francs suisses, notamment grâce à l'enregistrement d'une plus-value comptable liée à la cession de l'activité Diabetes Care. La marge d'Ebit est quant à elle passée de 15,1 à 33,7%.

Pour 2026-2027, la société spécialisée dans la fabrication de stylos injecteurs pour l'industrie pharmaceutique vise une croissance comprise entre 12 et 15% de son chiffre d'affaires, et un Ebit entre 210 et 230 millions de francs suisses dans l'activité poursuivie Delivery Systems. Ces prévisions excluent l'activité de fabrication sous contrat de Delivery Systems, en cours de suppression progressive et qui sera comptabilisée dans le segment "Others" pour l'exercice 2026/27.

L'avis de Stifel

Pour la banque d'investissement américaine, ces résultats sont légèrement supérieurs au consensus. Les analystes notent que le segment Delivery Systems a été particulièrement performant, notamment grâce aux ventes d'auto-injecteurs ( 33,6%), même si la croissance au second semestre a ralenti à environ 22% en raison d'un effet d'anticipation lié aux tarifs douaniers l'année précédente. Un nombre record de nouveaux projets signale une forte dynamique à moyen terme.

En ce qui concerne les perspectives, Stifel estime qu'elles sont dans le haut de la fourchette pour les revenus et au milieu de la fourchette pour la rentabilité. Sa recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 405 francs suisses.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 11:51:00.

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