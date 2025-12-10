YouTube TV va proposer des formules basées sur le genre, et approfondit son pari sur le streaming sportif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube a annoncé mercredi qu'il lancerait de nouvelles formules d'abonnement à YouTube TV aux États-Unis au début de l'année prochaine, soulignant ainsi l'influence croissante de la plateforme sur le marché américain de la télévision payante et sa volonté d'attirer les amateurs de sport.

Les nouveaux "YouTube TV Plans" proposeront plus de 10 formules basées sur le genre, y compris une formule sportive comprenant des diffuseurs tels que ESPN, FS1 et NBC Sports Network.

Les téléspectateurs pourront également ajouter NFL Sunday Ticket et RedZone, tout en conservant des fonctionnalités telles que le DVR illimité et le multiview, qui permet de regarder quatre flux en direct sur un seul écran.

Le sport est devenu un champ de bataille essentiel pour les plateformes de diffusion en continu, qui cherchent à attirer et à fidéliser les abonnés et les annonceurs dans un contexte de concurrence accrue et de coupure du cordon ombilical.

YouTube TV, qui propose plus de 100 chaînes dans son offre principale, mise sur le sport pour renforcer sa position face à ses rivaux, alors que la plateforme détenue par Google intensifie ses efforts pour stimuler l'engagement et attirer les annonceurs, après avoir dépassé les 125 millions d'abonnés payants dans le monde au début de l'année.

La société représente désormais la plus grande part d'audience télévisuelle aux États-Unis, devant son rival Netflix

NFLX.O et les sociétés de médias traditionnelles telles que Disney, selon Nielsen.

La société n'a pas fourni de détails sur les prix.

YouTube TV a déclaré que cette initiative visait à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs choix de visionnage, qu'ils préfèrent une offre de divertissement générale ou une offre axée sur des genres de niche tels que l'actualité ou le contenu familial.

Dans une mise à jour distincte, YouTube a indiqué qu'il commencerait à diffuser des publicités sur Shorts pour le web mobile, étendant ainsi le format au-delà de son site web, et qu'il ajouterait également des commentaires sur les publicités Shorts éligibles.