 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

YouTube TV va proposer des formules basées sur le genre, et approfondit son pari sur le streaming sportif
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube a annoncé mercredi qu'il lancerait de nouvelles formules d'abonnement à YouTube TV aux États-Unis au début de l'année prochaine, soulignant ainsi l'influence croissante de la plateforme sur le marché américain de la télévision payante et sa volonté d'attirer les amateurs de sport.

Les nouveaux "YouTube TV Plans" proposeront plus de 10 formules basées sur le genre, y compris une formule sportive comprenant des diffuseurs tels que ESPN, FS1 et NBC Sports Network.

Les téléspectateurs pourront également ajouter NFL Sunday Ticket et RedZone, tout en conservant des fonctionnalités telles que le DVR illimité et le multiview, qui permet de regarder quatre flux en direct sur un seul écran.

Le sport est devenu un champ de bataille essentiel pour les plateformes de diffusion en continu, qui cherchent à attirer et à fidéliser les abonnés et les annonceurs dans un contexte de concurrence accrue et de coupure du cordon ombilical.

YouTube TV, qui propose plus de 100 chaînes dans son offre principale, mise sur le sport pour renforcer sa position face à ses rivaux, alors que la plateforme détenue par Google intensifie ses efforts pour stimuler l'engagement et attirer les annonceurs, après avoir dépassé les 125 millions d'abonnés payants dans le monde au début de l'année.

La société représente désormais la plus grande part d'audience télévisuelle aux États-Unis, devant son rival Netflix

NFLX.O et les sociétés de médias traditionnelles telles que Disney, selon Nielsen.

La société n'a pas fourni de détails sur les prix.

YouTube TV a déclaré que cette initiative visait à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs choix de visionnage, qu'ils préfèrent une offre de divertissement générale ou une offre axée sur des genres de niche tels que l'actualité ou le contenu familial.

Dans une mise à jour distincte, YouTube a indiqué qu'il commencerait à diffuser des publicités sur Shorts pour le web mobile, étendant ainsi le format au-delà de son site web, et qu'il ajouterait également des commentaires sur les publicités Shorts éligibles.

Sport

Valeurs associées

ALPHABET-A
316,0850 USD NASDAQ -0,31%
NETFLIX
93,9486 USD NASDAQ -2,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : une baisse des taux ne fait aucun doute
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.12.2025 19:38 

    Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions "Malgré les divergences d'opinion au sein de la Fed, une baisse des taux demain ne fait aucun doute. Le marché a déjà pleinement intégré cette baisse, et Powell semble presque ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à l'Elysée, à Paris, le 9 décembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Macron confirme une loi pour interdire les réseaux sociaux "avant 15-16 ans"
    information fournie par AFP 10.12.2025 19:37 

    Le président Emmanuel Macron a confirmé mercredi à Saint-Malo son intention de faire interdire les réseaux sociaux avant "15 ou 16 ans", grâce à un projet de loi déposé "dès janvier". Lors d'une étape en Bretagne dans son tour de France sur la régulation des réseaux ... Lire la suite

  • Vue d'ensemble d'une rue désertée d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le 9 décembre 2023 ( AFP / - )
    RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une "gifle" pour Washington
    information fournie par AFP 10.12.2025 19:34 

    Le M23, soutenu par le Rwanda et son armée, prenait progressivement mercredi le contrôle d'Uvira, ville stratégique de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), située aux portes du Burundi voisin qui a estimé que cette nouvelle offensive du groupe armé ... Lire la suite

  • Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié
    Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié
    information fournie par So Foot 10.12.2025 19:32 

    Adi peut se sentir moins seul. La défaite nantaise le week-end dernier à Lens était donc celle de trop pour la famille Kita et le board du FC Nantes, qui a décidé de se séparer de Luis Castro ce mercredi, annonce Ouest France ce mercredi. Sous le technicien portugais ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank