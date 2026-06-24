YouTube, filiale de Google, conclut un accord à l'amiable dans une affaire concernant les risques liés aux réseaux sociaux pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dans l'article du 23 juin, correction apportée au paragraphe 6: l'âge de R.K.C. passe de 16 à 15 ans)

* Le procès contre Meta, Snap et TikTok se tiendra en juillet

* Ces entreprises font face à des milliers de poursuites judiciaires similaires

* Plusieurs autres procès sont prévus dans les mois à venir

par Diana Novak Jones

YouTube, filiale de Google GOOGL.O , a conclu un accord à l'amiable dans le cadre d'un procès intenté par un mineur qui affirmait que la plateforme avait nui à sa santé mentale, ont déclaré mardi ses avocats, à la veille d'un deuxième procès en Californie portant sur le rôle des réseaux sociaux dans la crise de santé mentale chez les jeunes.

Les termes de l’accord à l’amiable conclu dans le cadre de cette action en justice devant un tribunal d’État sont confidentiels, ont précisé les avocats mardi. La plainte visait quatre défendeurs — YouTube, Instagram META.O de Meta, Snapchat SNAP.N de Snap Inc. et TikTok de ByteDance — et les trois autres entreprises doivent toujours comparaître en juillet. Jose Castaneda, porte-parole de Google, a déclaré dans un communiqué que le litige avait été résolu à l’amiable. "Notre priorité reste de développer des produits adaptés à l’âge des utilisateurs et des contrôles parentaux qui tiennent cette promesse", a déclaré Jose Castaneda.

John Morgan et Emily Jeffcott, avocats du plaignant, connu sous ses initiales R.K.C., ont déclaré dans un communiqué: "La décision de YouTube de régler cette affaire avant de devoir comparaître devant un jury parle d’elle-même."

"Nous continuerons à nous battre au nom de toutes les personnes touchées par la dépendance aux réseaux sociaux afin de traduire ces entreprises en justice et de les contraindre à faire passer la sécurité de leurs jeunes utilisateurs avant leurs résultats financiers." R.K.C., un adolescent de 15 ans originaire de Floride, a déclaré avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux vers l’âge de huit ans, selon les documents judiciaires. Il en est devenu dépendant, perdant le sommeil et souffrant de dépression et d’anxiété, selon ces mêmes documents. Le procès intenté par R.K.C. devrait être le deuxième procès devant un tribunal de l’État de Californie à examiner les plaintes de particuliers affirmant avoir subi un préjudice du fait de plateformes de réseaux sociaux délibérément conçues pour créer une dépendance. Le procès devrait débuter le 27 juillet.

DES MILLIERS D'AFFAIRES EN INSTANCE

Plus de 3 300 actions en justice portant sur des allégations de dépendance à l’encontre d’entreprises de réseaux sociaux sont en instance devant les tribunaux de l’État de Californie. 2 600 autres affaires, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et des États, sont en instance devant les tribunaux fédéraux de Californie.

Les entreprises ont nié ces allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes. Le premier procès, qui s’est achevé en mars, concernait une femme affirmant être devenue dépendante de YouTube et d’Instagram (propriété de Meta) dès son plus jeune âge en raison de la conception de ces applications, conçue pour capter l’attention. Un jury a jugé les entreprises coupables de négligence et a condamné Meta à verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts et Google à verser 1,8 million de dollars. Au début du mois, le juge a rejeté la demande des entreprises visant à faire annuler ce verdict. Le premier procès devant un tribunal fédéral devait s’ouvrir en juin dans le cadre d’une action intentée par un district scolaire du Kentucky contre Meta, Snap, TikTok et YouTube. Toutes ces entreprises ont conclu un accord à l’amiable avant le procès , versant au district un montant total de 27 millions de dollars.

Outre les affaires en cours à Los Angeles et devant le tribunal fédéral, presque tous les États du pays ont intenté des actions en justice contre ces entreprises devant leurs tribunaux locaux. Ces poursuites accusent les entreprises d’avoir donné une image trompeuse de la sécurité de leurs plateformes pour les jeunes utilisateurs et de les avoir conçues pour rendre les enfants dépendants. Dans la première des actions en justice intentées par des États à avoir abouti à un procès, un jury du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 375 millions de dollars à l’État après avoir conclu que l’entreprise avait donné une image trompeuse de la sécurité de Facebook, Instagram et WhatsApp. Un juge examine actuellement s’il convient d’ordonner à l’entreprise d’apporter des modifications à ses plateformes dans le cadre d’une phase distincte du procès.

Meta devra comparaître le mois prochain dans le cadre d’un procès intenté par le Tennessee.

En août, un procès devant un tribunal fédéral, portant sur les plaintes conjointes de plusieurs États, se tiendra contre Meta.