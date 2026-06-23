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YouTube, filiale de Google, a conclu un accord avec le plaignant avant le deuxième procès en Californie concernant les préjudices causés aux enfants par les réseaux sociaux, selon les avocats
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 23:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube, filiale de Google ( GOOGL.O ), a conclu un accord à l'amiable avec un mineur qui affirmait que la plateforme lui avait causé des troubles de santé mentale, à la veille du deuxième procès devant un tribunal californien concernant des allégations selon lesquelles la conception des réseaux sociaux aurait contribué à une crise de santé mentale chez les enfants, ont déclaré mardi les avocats du plaignant.

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