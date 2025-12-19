 Aller au contenu principal
YouTube est en grande partie rétabli après avoir été indisponible pour des milliers d'utilisateurs, selon le Downdetector
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des paragraphes 1, 2, 3 et 4 pour montrer que la panne s'est calmée)

Selon Downdetector.com, YouTube, propriété d'Alphabet ( GOOGL.O ), a été largement rétabli après une brève panne qui a privé d'accès des milliers d'utilisateurs dans le monde entier vendredi.

Il y avait environ 200 rapports de pannes de la part des utilisateurs de la plateforme à 9h00 ET, par rapport au pic de près de 10 800, a montré Downdetector.

Les signalements de pannes au Royaume-Uni sont passés de plus de 3 000 à près de 70, tandis que le Canada a également fait état d'un rétablissement rapide du service, selon le site web, qui indique les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant de sources multiples.

YouTube n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur la raison de la panne.

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué sur Downdetector, car ces rapports sont soumis par les utilisateurs.

