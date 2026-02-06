 Aller au contenu principal
Airbus Helicopters renforce son site de Marignane-Vitrolles
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 13:13

Airbus Helicopters annonce avoir lancé les travaux de construction d'une nouvelle usine sur son site de Marignane-Vitrolles, dans le cadre du plan de transformation du site visant à maintenir ses outils industriels "aux plus hauts standards de compétitivité".

Ce nouveau bâtiment "NextGen Factory" de 31 000 m2, "vitrine de l'industrie 4.0 et des standards environnementaux les plus stricts", regroupera les activités d'usinage et de procédés spéciaux pour les rotors et transmissions, éléments vitaux de l'hélicoptère.

L'innovation en matière de processus industriels ainsi que le ruissellement possible vers les fournisseurs et vers d'autres industries a conduit l'Etat à allouer 25 millions d'euros à ce projet dans le cadre du programme FRANCE 2030.

Parallèlement, pour accompagner ce volet industriel, la création de "l'Académie de l'Hélicoptère" a été annoncée. Lauréate du programme FRANCE 2030 avec un soutien de 9,5 MEUR, elle mutualisera les moyens au service de toute la filière.

Géré par un consortium de plusieurs partenaires mettant en commun leurs expertises, ce centre de pointe formera les ingénieurs et techniciens aux métiers de l'usinage de haute précision et de la production agile.

