Airbus Helicopters renforce son site de Marignane-Vitrolles
Ce nouveau bâtiment "NextGen Factory" de 31 000 m2, "vitrine de l'industrie 4.0 et des standards environnementaux les plus stricts", regroupera les activités d'usinage et de procédés spéciaux pour les rotors et transmissions, éléments vitaux de l'hélicoptère.
L'innovation en matière de processus industriels ainsi que le ruissellement possible vers les fournisseurs et vers d'autres industries a conduit l'Etat à allouer 25 millions d'euros à ce projet dans le cadre du programme FRANCE 2030.
Parallèlement, pour accompagner ce volet industriel, la création de "l'Académie de l'Hélicoptère" a été annoncée. Lauréate du programme FRANCE 2030 avec un soutien de 9,5 MEUR, elle mutualisera les moyens au service de toute la filière.
Géré par un consortium de plusieurs partenaires mettant en commun leurs expertises, ce centre de pointe formera les ingénieurs et techniciens aux métiers de l'usinage de haute précision et de la production agile.
Valeurs associées
|190,2800 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
