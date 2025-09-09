 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
YouTube en pourparlers avec TelevisaUnivision pour maintenir l'accès au contenu
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube a déclaré mardi être en pourparlers avec TelevisaUnivision pour continuer à fournir un accès au contenu de l'entreprise de médias mexico-américaine sur YouTube TV.

TelevisaUnivision est une coentreprise entre Grupo Televisa

TLEVISACPO.MX , le plus grand radiodiffuseur mexicain, et le radiodiffuseur américain de langue espagnole Univision.

"Nous avons travaillé avec TelevisaUnivision pour parvenir à un accord qui nous permette de continuer à diffuser leur contenu sur YouTube TV", a déclaré YouTube, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , sur X.

Selon un rapport d'Axios publié mardi, TelevisaUnivision a lancé une nouvelle campagne publicitaire auprès des consommateurs pour les avertir que Google, la société mère de YouTube, prévoit de retirer Univision de l'offre principale de YouTube et de la transférer vers un bouquet en langue espagnole moyennant un coût supplémentaire.

YouTube TV prévoit de retirer Univision de son offre de base à 83 dollars le 30 septembre et obligera les téléspectateurs hispaniques à payer 15 dollars de plus par mois pour accéder à la chaîne par le biais d'une offre de contenu en langue espagnole distincte et supplémentaire, a rapporté Axios.

YouTube et Fox FOXA.O ont conclu un accord à la fin du mois dernier pour que Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox restent accessibles aux abonnés de YouTube TV.

Valeurs associées

ALPHABET-A
239,6350 USD NASDAQ +2,39%
FOX RG-A
58,9800 USD NASDAQ -5,60%
GRUPO TELEVISA-CPO
0,5000 USD OTCBB 0,00%
