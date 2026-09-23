Les clients de BofA se tournent à nouveau vers les actions, les valeurs de moyenne capitalisation étant particulièrement prisées

panneau wall street (crédit photo : Unsplash / lo lo )

Les clients de BofA sont revenus à l'achat la semaine dernière après avoir fortement réduit leur exposition aux actions la semaine précédente. Même si l' .SPX e du S&P 500 a légèrement reculé d'environ 0,1 %, les clients ont été des acheteurs nets d'actions américaines, acquérant pour environ 3 milliards de dollars d'actions et d'ETF actions.

Les institutionnels ont mené ces achats et sont désormais acheteurs nets depuis trois des quatre dernières semaines, a indiqué Jill Carey Hall, stratège chez BofA Securities, dans une note publiée mercredi. Les hedge funds se sont également positionnés à l'achat, tandis que les investisseurs particuliers sont restés vendeurs pour la huitième semaine consécutive.

Les valeurs de moyenne capitalisation se sont démarquées. Les clients de BofA ont acheté des actions de moyenne capitalisation ainsi que des petites et micro-capitalisations, tout en réduisant leurs positions sur les grandes capitalisations, les valeurs de moyenne capitalisation enregistrant des afflux records. Mme Hall a souligné que BofA privilégiait les valeurs de moyenne capitalisation pour le second semestre, arguant qu'elles offraient un scénario de reprise des bénéfices similaire à celui des petites capitalisations, mais avec une exposition moindre aux risques liés aux hausses de taux.

Parallèlement, les rachats d'actions par les entreprises ont ralenti pour la deuxième semaine consécutive. Depuis le début de l'année, l'activité reste inférieure aux niveaux de 2024-2025, bien qu'elle soit toujours supérieure aux moyennes historiques à long terme. Les rachats sur 52 semaines glissantes, exprimés en pourcentage de la capitalisation boursière du S&P 500, se situent désormais à leur plus bas niveau depuis août 2021.

Les flux sectoriels ont été mitigés. Les clients ont été des vendeurs nets dans sept des onze secteurs, en tête desquels le secteur industriel, qui a enregistré les sorties hebdomadaires les plus importantes de l'histoire des données de BofA, qui remontent à 2008.

Les secteurs de la technologie et de la santé ont toutefois attiré les flux les plus importants, le secteur de la santé enregistrant des achats records.

Les flux vers les ETF ont été globalement positifs. Les clients ont acheté des fonds dans tous les principaux styles d'investissement et toutes les catégories de capitalisation boursière. Les ETF technologiques ont été en tête des entrées de capitaux, tandis que les ETF énergétiques ont enregistré les ventes les plus importantes.

(Terence Gabriel)

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))