YouTube conclut un accord avec Fox pour éviter les perturbations

YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O , et Fox FOXA.O ont annoncé jeudi avoir conclu un accord qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à recevoir Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes de Fox.

Les entreprises n'ont pas divulgué les conditions financières de l'accord.

Un peu plus tôt cette semaine, YouTube avait entamé des négociations avec Fox, l'entreprise de médias demandant des paiements supérieurs à ceux reçus par les partenaires fournissant un contenu comparable.

Mercredi, YouTube a déclaré avoir conclu un accord à court terme avec Fox, qui permettrait aux parties de gagner du temps en vue d'un nouvel accord de distribution.

En février, YouTube TV a conclu un accord avec le géant des médias Paramount Global pour que des chaînes comme CBS, Comedy Central et Nickelodeon restent disponibles, après l'échec des négociations en vue d'un nouveau contrat qui avait brièvement laissé l'avenir du partenariat de diffusion en continu dans l'incertitude.

Le différend sur la distribution a attiré l'attention du président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, qui a déclaré que le retrait des chaînes Fox de YouTube TV serait "un résultat terrible".

"Des millions d'Américains comptent sur YouTube pour résoudre ce différend afin de pouvoir continuer à regarder les informations et les sports qu'ils souhaitent, y compris le grand match de cette semaine: Texas @ Ohio State", a écrit Brendan Carr mardi sur la plateforme de médias sociaux X. "Trouvez un accord avec Google!"