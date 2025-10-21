Getlink: activité en légère baisse au 3e trimestre, lestée par l'électricité

Le chiffre d'affaires de Getlink a légèrement reculé au troisième trimestre sur un an, lesté par la baisse de la contribution du câble électrique Eleclink, selon des chiffres annoncés mardi par le gestionnaire du tunnel sous la Manche.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'activité, qui s'est établie à 472 millions d'euros entre début juillet et fin septembre contre 475 millions en données publiées un an plus tôt, a néanmoins été aidée par la "solide dynamique des activités cœur" de l'entreprise, a fait valoir Getlink dans un communiqué.

L'entreprise y annonce un chiffre d'affaires en "croissance de 1% à taux de change constants", après avoir recalculé son chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 sur la base du taux de change moyen des neuf premiers mois de 2025, la valeur de la livre par rapport à l'euro s'étant légèrement érodée.

Depuis le début de l'année, l'activité de Getlink a atteint 1,21 milliard d'euros, en repli de 5% par rapport aux données publiées lors des neuf premiers mois de 2024.

Côté passagers, la branche Eurotunnel a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,4% à 364 millions d'euros au troisième trimestre, surtout grâce à la hausse du trafic des trains à grande vitesse (+7%) tandis que l'activité d'Europorte, la compagnie de fret ferroviaire détenue par Getlink, a crû de 5% à 42 millions.

Mais la contribution d'Eleclink a chuté de 13% à 66 millions, conséquence de "la normalisation" des prix de l’électricité, selon Getlink.

Le trafic dans le tunnel a également été contrasté selon la nature des convois qui l'empruntent. Le nombre de personnes transportées en train à grande vitesse a augmenté de 7% sur un an, et la quantité de véhicules de tourisme déplacées dans les navettes a progressé de 2%.

En revanche, les camions ont été moins nombreux (-3%), conséquence d'un "environnement économique peu porteur en Grande-Bretagne", de même que les trains de marchandises (-8%).

Le groupe a confirmé son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice financier 2025, "compris entre 780 et 830 millions d'euros".

Il s'est par ailleurs voulu rassurant sur la mise en œuvre progressive des contrôles renforcés à l'entrée de l'Union européenne, le dispositif EES, à partir d'octobre, affirmant que ce dispositif avait "fait l’objet d’une préparation intense pour en faire un avantage compétitif".