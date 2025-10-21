 Aller au contenu principal
Aulas tacle les Verts pendant sa campagne des municipales
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 10:00

Après la Collombie, l’Aulassie ?

La campagne de Jean-Michel Aulas pour la mairie de Lyon bat son plein. L’ancien président de l’OL se plaît à mélanger foot et politique. Génération Aulas, la bande de jeunes fans de JMA a relayé une banderole sur un immeuble de la ville, avec ce message : « À Lyon, seul la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus. » La faute d’orthographe est là, Bernard Lacombe aussi, mais aussi la référence à Grégory Doucet. En effet, l’actuel édile de Lyon, élu en 2020, est écologiste.…

UL pour SOFOOT.com

