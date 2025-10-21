Suisse: les exportations faiblissent encore au troisième trimestre

La Suisse a de nouveau vu ses exportations faiblir au troisième trimestre, plombées par un repli vers ses trois plus gros marchés, dont les Etats-Unis avec le choc pour l'économie helvétique des 39% de droits de douane.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Au troisième trimestre, les exportations du pays alpin se sont contractées de 3,9% par rapport au trimestre précédent, à 66,5 milliards de francs suisses (72,1 milliards d'euros) après avoir déjà fléchi de 5,2% au deuxième trimestre à la suite d'un bond de 2,4% au premier trimestre, a annoncé mardi l'administration fédérale de la douane.

Les importations ont reculé de 0,6%, à 56,3 milliards de francs, la balance commerciale refermant le trimestre sur un excédent de 10,1 milliards de francs, contre près de 12,6 milliards de francs au deuxième trimestre.

Durant le troisième trimestre, les exportations helvétiques vers les Etats-Unis ont chuté de 8,2%. Elles se sont également contractées de 3,3% vers l'Asie, ce repli "émanant quasi exclusivement" des exportations vers la Chine, où elles ont dégringolé de 16,8%, ont précisé les douanes.

Les exportations helvétiques ont également fléchi de 5,9% vers l'Union européenne, sur fond de repli de 1,1% vers l'Allemagne, leur plus gros marché en Europe.

Au premier trimestre, les exportations avaient été dopées par les envois de produits pharmaceutiques vers les Etats-Unis. Mais un mouvement inverse s'est ensuite enclenché durant les deux trimestres suivants.

Au troisième trimestre, le recul du secteur de la chimie et de la pharmacie, en repli de 7,2%, a surtout touché les produits de diagnostics et vitamines, les médicaments enregistrant un léger rebond après une forte chute durant le deuxième trimestre.

Les exportations de l'horlogerie, un des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains, ont quant à elles diminué de 3,7% durant le troisième trimestre, tandis que les fabricants de machines et équipements électroniques ont vu leurs exportations reculer de 0,5%.

La semaine passée, le ministère de l'économie avait nettement abaissé ses prévisions de croissance pour les exportations, les ramenant à 2,2% pour 2025 (contre 3,7% attendu auparavant) et 0,5% pour 2026 (contre 1,6% précédemment) face à des perspectives qui se sont assombries avec les droits de douane américains et le climat d'incertitude persistant.