YouTube augmente ses prix pour renforcer son modèle d'abonnement
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 20:30
YouTube a annoncé une hausse de ses prix d'abonnement aux États-Unis, avec une formule Premium individuelle passant de 13,99 à 15,99 dollars par mois. L'offre familiale atteint désormais 26,99 dollars, en hausse de 4 dollars, tandis que la version allégée YouTube Lite est proposée à 8,99 dollars mensuels. L'abonnement YouTube Music Premium augmente également d'un dollar pour s'établir à 11,99 dollars.
Le groupe justifie ces ajustements par la nécessité de soutenir le développement de ses services, notamment la lecture sans publicité, l'écoute en arrière-plan et l'accès à son catalogue musical. Cette décision intervient dans un contexte de hausse généralisée des coûts dans l'industrie du streaming, poussant les plateformes à revoir leurs modèles économiques.
Propriété d'Alphabet, YouTube a franchi le cap des 125 millions d'abonnés pour ses offres Premium et Music, contre 100 millions en 2024. Cette progression souligne le rôle croissant des revenus d'abonnement dans la stratégie du groupe, en complément de son activité publicitaire historique.
Valeurs associées
|317,3950 USD
|NASDAQ
|-0,34%
A lire aussi
-
"Assez de l'ancien système" ou "Ne pas mettre en péril ce qui a été accompli": les derniers meetings de campagne du Premier ministre nationaliste Viktor Orban et de son adversaire Peter Magyar avant les législatives de dimanche en Hongrie ont attiré les foules. ... Lire la suite
-
La mission Artémis II de la Nasa, qui a vu quatre astronautes - trois Américains et un Canadien - faire le tour de la Lune pour la première fois en plus d'un demi-siècle a été riche en moments forts, premières et symboles. Voici un résumé des éléments à retenir: ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 18H00 GMT, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans son troisième jour: Les marchés attendent avec prudence les pourparlers au Pakistan A Wall Street, après ... Lire la suite
-
Treize membres des forces de sécurité libanaises ont été tués vendredi dans le sud du pays par des frappes israéliennes, selon un nouveau bilan, sur fond d'intenses pressions diplomatiques exercées sur Israël pour qu'il cesse ses raids meurtriers, qui ont fait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer