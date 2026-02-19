Yorkville Americas prévoit d'acquérir America First ETF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Yorkville America Equities LLC a déclaré jeudi qu'elle prévoit d'acquérir le Point Bridge America First ETF MAGA.Z et d'incorporer ses actifs dans la famille Truth Social de fonds négociés en bourse actuellement gérés par Yorkville.
Yorkville a déclaré que les administrateurs des fonds Truth Social ont approuvé la transaction.
La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, a déclaré la société.
