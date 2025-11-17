York Space Systems dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Zonebourse•17.11.2025•18:16•
Valbiotis annonce la signature d'un accord stratégique avec le groupe chinois Aika pour créer une coentreprise dédiée à la commercialisation exclusive de ValbiotisPRO en Asie à partir de 2026. La distribution débutera via le commerce électronique transfrontalier, ...
information fournie par Boursorama avec AFP•17.11.2025•18:14•
Le premier groupe bancaire allemand Deutsche Bank, remis sur pied après des années de crise, a relevé lundi son objectif de rentabilité d'ici trois ans et s'est engagé à davantage rémunérer ses actionnaires. La banque au logo bleu vise un ratio de résultat net ...
Plusieurs milliers de personnes ont défilé lundi en Grèce pour commémorer le soulèvement étudiant de 1973 contre la junte alors au pouvoir, brutalement réprimé. L'anniversaire du 17 novembre symbolise pour les Grecs la chute de la dictature militaire (1967-1974) ...
information fournie par Boursorama avec AFP•17.11.2025•18:12•
Le géant des télécommunications Telefonica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a annoncé lundi aux syndicats lancer un plan social en Espagne, a appris un journaliste de l'AFP auprès de ces derniers. La presse espagnole ...
