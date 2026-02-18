Tensions avec les Etats-Unis : l'Iran et la Russie vont mener des manœuvres militaires dans la mer d'Oman

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Masoud Pezeshkian à Achgabat, au Turkménistan, le 12 décembre 2025. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

Ces exercices militaires interviennent après d'autres manœuvres démarrés lundi sous l'égide des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, dans le stratégique détroit d'Ormuz.

C'est un "exercice naval conjoint". L'Iran et la Russie vont mener jeudi 19 février des manœuvres militaires au large de l'Iran, après une nouvelle session de pourparlers cette semaine entre la République islamique et les Etats-Unis, selon l'agence de presse Isna ce mercredi. Ces exercices se tiendront en mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien, a indiqué Isna, citant le contre-amiral Hassan Maghsoudloo.

"L'objectif est de renforcer la sécurité maritime (dans cette zone) ainsi que les relations entre les marines des deux pays", a ajouté l'agence, sans préciser la durée de cet exercice. Il intervient alors que d'autres manœuvres ont démarré lundi sous l'égide des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, dans le stratégique détroit d'Ormuz. Des responsables iraniens ont plusieurs fois menacé de bloquer ce détroit, notamment en temps de tensions avec les Etats-Unis, mais cette menace n'a jamais été mise à exécution.

Une imposante force navale déployée dans le Golfe par les Etats-Unis

Passage clé pour le transport mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, il a été le théâtre de plusieurs incidents dans le passé et est revenu sous les projecteurs en raison des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. Il a été partiellement fermé pour quelques heures mardi pour des raisons de "sécurité", lors des exercices militaires en cours, selon la télévision d'Etat iranienne.

Les Etats-Unis ont pour leur part déployé dans le Golfe une imposante force navale, laissant planer la menace d'une intervention militaire contre l'Iran si les deux pays ennemis ne parviennent pas à trouver un accord, notamment sur le programme nucléaire iranien. Ils ont renoué le dialogue début février, sous médiation du sultanat d'Oman, pour la première fois depuis la guerre de 12 jours déclenchée en juin 2025 par Israël et à laquelle les Etats-Unis s'étaient associés.