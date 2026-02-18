Le frais, l'IA, poursuites des économies par an: Carrefour dévoile son plan à horizon 2030

Carrefour a dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, le troisième de l'ère Bompard, qui prévoit un milliard d'euros d'économie par an ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Reconquête" sur les produits frais avec la transformation de dix hypermarchés, réduction des coûts grâce à l'intelligence artificielle (IA) et les étiquettes électroniques: Carrefour a dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, le troisième de l'ère Bompard.

Ce plan est "radicalement tourné vers la croissance et l'amélioration de la rentabilité", a déclaré Alexandre Bompard, PDG de Carrefour depuis 2017, cité dans un communiqué.

Le deuxième distributeur en France derrière Leclerc vise 25% de parts de marché à horizon 2030 (contre 21,4% actuellement selon Kantar WorldPanel), tout en économisant un milliard d'euros par an, soit le même rythme que ces dernières années.

Son "programme d'économies" combinera "gains aux achats marchands" (notamment grâce à son alliance Concordis sur les achats avec Coopérative U), "simplification" au niveau des sièges de l'entreprise et "productivité par l'IA".

Un plan qui n'a pas convaincu les investisseurs: à 11H15 mercredi, l'action de Carrefour perdait 4,45% à 14,71 euros, au lendemain de l'annonce de résultats annuels en demi-teinte, avec un bénéfice net divisé par plus de deux en 2025.

Comme le géant américain Walmart, Carrefour a annoncé un "partenariat industriel majeur" avec la société Vusion pour déployer "des étiquettes électroniques, des rails connectés et des caméras dans l’ensemble des hypermarchés et supermarchés en France". Un investissement qui représente plus de 150 millions d'euros sur la durée du plan.

"L'automatisation des tâches chronophages (étiquetage, détection des ruptures)" et l'assistance lumineuse à la préparation de commandes "généreront des gains de productivité significatifs", les " heures libérées" devant permettre de "redéployer les équipes vers le service client, tout en contribuant" aux économies, selon Carrefour.

Le groupe avait déjà annoncé un partenariat avec Google, qui permettra aux clients de faire leurs courses directement via des agents IA (Gemini).

- Frais et Match -

Le distributeur promet également une "offensive majeure" sur les produits frais, face au succès du rival Grand Frais.

Cela passera par la transformation d'hypermarchés "en spécialistes du frais et du discount, inspirés de +Marché Frais by Carrefour+, proposant une offre de produits frais accessible et de qualité".

Cela concernera "10 magasins à horizon 2030", dont 7 exploités en franchise par le groupe Marché Frais, chaîne de magasins franciliens avec laquelle il a noué un partenariat d'approvisionnement et de licence d'enseigne en 2024.

Carrefour a également annoncé le développement de l'enseigne Match, reprise en 2024 au groupe Louis Delhaize, avec "un modèle plus spécialisé +frais+" et un "objectif de 160 magasins Match en 2030" (soit 40% de magasins en plus).

Il va également collaborer "avec le groupe Blachère pour le déploiement de 200 concessions fruits et légumes en France" dans ses hypermarchés et supermarchés".

Ce plan vise à "gagner la bataille du client, consolider la croissance de nos magasins et tirer tous les bénéfices de notre avance" dans l'IA, souligne Alexandre Bompard, qui rappelle le "recentrage" du groupe sur "trois marchés coeur, la France, l'Espagne et le Brésil".

- Modernisation -

En France, où le modèle des hypermarchés est bousculé, "une enveloppe additionnelle de près de 200 millions d'euros par an sera investie" pour "la modernisation commerciale" de ces magasins.

Carrefour entend également améliorer sa compétitivité sur les prix notamment grâce à sa nouvelle centrale d'achat européenne Concordis, et par des "offensives commerciales ciblées", comme le "lancement de 200 produits de marque propre à prix coûtant pour les membres du club Carrefour (son programme de fidélité, NDLR) dès la semaine prochaine".

En Espagne, le groupe entend renforcer sa position de numéro 2. Au Brésil, il mise sur "20% de parts de marché à horizon 2030".

Le distributeur a annoncé la semaine dernière vouloir vendre sa filiale roumaine à Paval Holding, véhicule d'investissement d'une famille propriétaire du leader national du bricolage roumain.

Concernant la Pologne, l'Argentine et la Belgique, le groupe conserve "toutes les options stratégiques ouvertes", de la croissance à la vente "totale ou partielle".

En France, 15 nouveaux magasins passeront en location-gérance, variante de la franchise où le distributeur reste propriétaire du fonds de commerce, dont des anciens magasins Casino et Cora. Pour la CFDT, cette stratégie initiée depuis quelques années s'apparente à un "plan social déguisé".