York Space lève 629 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

York Space Systems a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis au niveau le plus élevé de la fourchette indiquée, levant 629 millions de dollars mercredi, alors que la société de satellites profite du regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur.