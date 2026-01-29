York Space lève 629 millions de dollars lors d'une introduction en bourse américaine rehaussée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

York Space Systems a fixé le prix de son offre d'introduction en bourse américaine (IPO) dont la taille a été augmentée, dans le haut de sa fourchette indicative, levant 629 millions de dollars mercredi, a déclaré la société de satellites.

La société basée à Denver, dans le Colorado, a vendu 18,5 millions d'actions au prix de 34 dollars l'unité, alors que sa fourchette de prix était comprise entre 30 et 34 dollars l'action.

Le raffermissement des marchés et les multiples baisses de taux de la Réserve fédérale au cours du second semestre 2025 ont attiré des entreprises de tous les secteurs sur le marché new-yorkais des introductions en bourse.

Fondée en 2012 par Dirk Wallinger, York Space propose des plateformes satellitaires à bas prix et compte le Pentagone et d'autres entités commerciales parmi ses clients.

Le gouvernement américain a accru sa dépendance à l'égard des entreprises spatiales privées telles que York Space pour obtenir des satellites pour des applications de défense à un rythme soutenu.

Les investisseurs surveillent également la poursuite du financement du secteur , l'administration Trump ayant fait de l'espace une priorité économique et de sécurité nationale.

York a été évaluée à plus d'un milliard de dollars lors de la vente d'une participation majoritaire à la société de rachat AE Industrial Partners, spécialisée dans l'aérospatiale, en octobre 2022, a précédemment rapporté Reuters.

L'offre de la société intervient alors que les investisseurs se préparent à plusieurs cotations très médiatisées attendues en 2026, y compris une introduction en bourse potentielle de SpaceX d'Elon Musk.

Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les chefs de file de l'offre de York. La société devrait être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "YSS" jeudi.