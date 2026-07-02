Yomoni lance la première assurance vie luxembourgeoise accessible dès 50 000 euros

(Zonebourse.com) - Yomoni, acteur de la gestion de patrimoine en ETF et La Mondiale Europartner, filiale luxembourgeoise d'AG2R La Mondiale spécialisée dans les solutions d'épargne patrimoniale, s'associent pour lancer un contrat d'assurance vie luxembourgeois avec un investissement minimum de 50 000 euros. Un seuil inédit sur ce segment de marché.

Positionnement et différenciation

Yomoni devient ainsi le premier acteur digital à proposer un contrat luxembourgeois dès 50 000 EUR, là où la plupart des plateformes patrimoniales positionnent leur offre luxembourgeoise à partir de 100 000 ou de 250 000 EUR. Ce positionnement répond à une demande croissante d'une clientèle patrimoniale (cadres supérieurs, professions libérales, dirigeants d'ETI) soucieuse d'associer protection renforcée, accès à des supports institutionnels et gestion digitale.

Avec ce contrat d'assurance vie luxembourgeois et l'offre française avec Yomoni Vie (assurée par Suravenir, Crédit Mutuel Arkéa), les clients peuvent désormais combiner les deux enveloppes au sein d'une stratégie patrimoniale globale, coordonnée par leur conseiller Yomoni.

Historiquement réservé aux patrimoines de 250 000 EUR ou plus, ce dispositif restait hors de portée d'une large clientèle patrimoniale française. Avec un ticket d'entrée fixé à 50 000 EUR, Yomoni franchit un palier structurant et s'impose comme l'acteur digital le plus accessible sur ce marché.

Ce contrat d'assurance vie luxembourgeois se distingue notamment par :

- un ticket d'entrée fixé à 50 000 EUR, contre 100 000 ou 250 000 EUR pour la plupart des plateformes patrimoniales.

- une architecture ouverte (fonds d'assurance spécialisé) permettant une allocation sur-mesure et multi-classes d'actifs : ETF, fonds institutionnels en clean shares, private assets et fonds en euros.

- l'accès à des clean shares (fonds sans rétrocommissions), garantissant l'indépendance de Yomoni et l'alignement total avec les intérêts du client.

- un fonds en euros multidevises (EUR, USD, GBP, CHF) accessible jusqu'à 40% de l'encours.

- une gestion pilotée et un accompagnement par un conseiller patrimonial dédié.

- aucun frais d'entrée ni d'arbitrage.

- un parcours 100% digital pour une souscription fluide, rapide et entièrement dématérialisée.

L'assurance vie luxembourgeoise est depuis longtemps considérée comme la solution de référence pour les patrimoines structurés grâce à trois piliers fondamentaux :

- le triangle de sécurité luxembourgeois : séparation stricte des actifs entre l'assureur, la banque dépositaire et le régulateur (Commissariat aux Assurances), offrant une protection structurelle des avoirs

- le super-privilège : en cas de défaillance de l'assureur, les souscripteurs sont créanciers de premier rang, avant même l'État, une garantie illimitée là où le système français plafonne à 70 000 EUR.

- la neutralité fiscale et la portabilité internationale : le contrat suit le souscripteur lors d'une mobilité internationale, avec une fiscalité alignée sur le pays de résidence.

"Depuis dix ans, nous prouvons qu'investir en ETF peut structurer une vraie gestion de patrimoine. Nous portons aujourd'hui cette même ambition sur le contrat luxembourgeois : pourquoi la meilleure protection patrimoniale d'Europe resterait-elle hors de portée du plus grand nombre ? À partir de 50 000 EUR, nos clients en bénéficient pleinement avec la transparence et les frais qu'ils méritent", a commenté Sébastien d'Ornano, président de Yomoni.

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