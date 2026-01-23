Yoky Matsuoka rejoint le conseil d'Analog Devices
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:40
Cadre dirigeante de Panasonic Holdings, Yoky Matsuoka est actuellement responsable de l'innovation mondiale et des nouvelles affaires au sein du groupe japonais d'électronique grand public, après avoir exercé des fonctions chez Google.
"Son expérience dans l'intégration de matériel, de logiciels et d'IA pour obtenir des résultats humains significatifs s'aligne directement avec la mission d'Analog Devices", a déclaré Vincent Roche, le PDG du fabricant de puces américain.
"Son accent sur la construction de systèmes durables, efficaces et centrés sur l'humain aidera à guider Analog Devices dans l'expansion de nos solutions à travers les mondes physique et numérique", ajoute le dirigeant.
