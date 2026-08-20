YipitData, soutenue par Carlyle, envisagerait une cession de plus de 2,5 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Amy-Jo Crowley

YipitData, un fournisseur de services d'analyse de données soutenu par des investisseurs tels que Carlyle Group CG.O , envisage une cession qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Cette initiative intervient à un moment où les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux entreprises disposant de bases de données propriétaires, à la fois en raison de leur capacité à entraîner des modèles d’intelligence artificielle grâce à des informations uniques, mais aussi parce que ces actifs de données difficiles à reproduire peuvent continuer à générer des revenus même lorsque l’IA vient supplanter l’utilisation d’autres technologies.

La société new-yorkaise YipitData, qui compte parmi ses clients Walmart WMT.O , Lowe's LOW.N et Ulta Beauty ULTA.O , travaille avec des banquiers d’affaires de Goldman Sachs GS.N sur le processus de vente, ont déclaré ces sources sous couvert d’anonymat.

Les discussions avec des acquéreurs stratégiques potentiels et des sociétés de capital-investissement en sont à un stade précoce, ont ajouté ces sources, qui ont toutefois précisé qu’il n’était pas certain qu’un accord soit conclu. Elles ont également souhaité garder l’anonymat.

Goldman Sachs n’a pas souhaité faire de commentaire. Carlyle et YipitData n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Fondée en 2010 par Vinicius Vacanti et James Moran, YipitData fournit des études et des analyses issues de jeux de données alternatifs. Cela aide les fonds spéculatifs, les sociétés de capital-investissement, les gestionnaires d'actifs et les entreprises à suivre les performances et les tendances dans divers secteurs, notamment le commerce électronique, les paiements, les logiciels, le covoiturage et les technologies grand public.

YipitData est en passe de générer cette année environ 280 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR), tandis que son chiffre d’affaires progresse à un rythme supérieur à 30%, selon ces sources.

Ces sources ont indiqué que la société pourrait rapporter entre 2,5 et 3 milliards de dollars en cas de vente. Cela représenterait une hausse significative par rapport à la valorisation de plus d’un milliard de dollars attribuée à la société en décembre 2021, lorsque Carlyle avait mené un tour de table de 475 millions de dollars.

Si l’opération se concrétisait, ce serait la dernière en date impliquant une société de services d’information disposant d’actifs de données propriétaires. La société d’investissement Sixth Street a récemment acquis Kpler, un fournisseur d’informations sur les matières premières , valorisant l’entreprise à plus de 3,7 milliards de dollars. S&P Global

SPGI.N a finalisé en novembre l’acquisition, pour 1,8 milliard de dollars , de la société de données financières londonienne With Intelligence.