Yarrow Bioscience chute après une cession d'actions de 150 millions de dollars

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11 septembre - ** L'action YARW.O de Yarrow Bioscience reculait de 6,3 % à 26,66 dollars avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 150 millions de dollars dans la nuit

** Jeudi en fin de journée, la société de biotechnologie a vendu environ 5,8 millions d’actions à 26 dollars, soit une décote de 8,6 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour financer les dépenses de R&D liées à son portefeuille de produits en développement ainsi que pour des besoins généraux, notamment le fonds de roulement et les dépenses d'investissement

** Jefferies, TD Cowen et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** Fin juillet, YARW a finalisé sa fusion inversée avec Vyne Therapeutics et a annoncé le début de l’administration du traitement aux patients dans le cadre d’un essai de phase 2a/2b évaluant le YB-101, un traitement potentiel, premier de sa catégorie, pour la maladie de Graves et l’ophtalmopathie thyroïdienne

** YARW, dont le siège se trouve à New Haven, dans le Connecticut, compte environ 2,7 millions d’actions en circulation

** Jeudi, l’action affichait une hausse d’environ 52 % sur les trois derniers mois