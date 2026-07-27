Yanara lève 150 millions d’euros auprès de Mirova pour accélérer sa croissance

Yanara a obtenu un investissement d’environ 150 millions d’euros de la part de Mirova, société affiliée à Natixis Investment Managers spécialisée dans l’investissement durable. Cette opération vise à accélérer le développement du portefeuille australien du groupe, qui prévoit plus de 2 GW de capacités renouvelables dans les États de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d’Australie-Occidentale.

« Nous partageons une même ambition : accélérer la transition énergétique grâce à des infrastructures de haute qualité et créatrices de valeur durable sur les plans environnemental, social et économique », déclare Jerome Ortiz, directeur général de Yanara.

Les fonds soutiendront notamment le développement de projets associant production d’énergie renouvelable et stockage par batteries, afin de répondre aux besoins croissants du pays en électricité propre, fiable et pilotable. Pour Mirova, l’Australie constitue l’un des marchés les plus attractifs de la transition énergétique en raison de l’abondance de ses ressources renouvelables, de la fermeture progressive des centrales à charbon et de l’augmentation de la demande électrique.

Yanara développe actuellement plus de 5,1 GW de projets en Australie, en Inde et aux Philippines. Cette opération constitue sa première levée de capitaux dédiée en Australie et doit lui permettre d’accélérer son déploiement.

L'Agefi