Yahoo s'apprête à vendre AOL au groupe italien Bending Spoons pour 1,4 milliard de dollars, selon certaines sources
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bending Spoons en pourparlers avancés pour racheter AOL à Yahoo, selon des sources

*

La licorne italienne est en pleine frénésie d'acquisitions et pourrait faire son entrée en bourse

*

Bending Spoons vise à redynamiser les entreprises technologiques en difficulté

par Milana Vinn et Elvira Pollina

Yahoo est en pourparlers avancés pour vendre AOL à la société technologique italienne Bending Spoons pour environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré quatre sources familières avec le sujet, alors que la société soutenue par Apollo Global Management APO.N se débarrasse de l'un des noms les plus reconnaissables de la première ère de l'Internet.

Le développeur d'applications , basé à Milan, est en pourparlers avancés pour l'achat de l'ancienne marque de médias, ont déclaré les sources. Elles ont toutefois précisé qu'aucun accord définitif n'avait été signé et que les négociations pouvaient encore échouer.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter des négociations confidentielles. Yahoo appartient à la société de capital-investissement Apollo Global Management, qui a acquis une participation de 90 % dans la société auprès de Verizon en 2021, dans le cadre d'une transaction de 5 milliards de dollars.

Bending Spoons et Apollo se sont refusés à tout commentaire. Yahoo n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Un accord marquerait un nouveau chapitre pour l'ancien géant de l'ère Internet, connu pour son service de courrier électronique et sa notification "You've Got Mail". AOL a été au centre de la plus grande fusion de l'histoire lorsqu'elle a fusionné avec Time Warner en 2000, mais la méga-opération a donné lieu à des enquêtes réglementaires et à des dépréciations d'actifs .

Bending Spoons s'est imposée comme l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Europe, avec une stratégie consistant à racheter des entreprises technologiques en difficulté et à les réorganiser. En février 2024, l'entreprise a bouclé un tour de table qui l'a valorisée à 2,55 milliards de dollars, ce qui en fait une rare "licorne" dans le paysage technologique italien. Une licorne est une entreprise privée dont la valeur est égale ou supérieure à 1 milliard de dollars.

L'opération permettrait d'ajouter la vaste base d'utilisateurs d'AOL au portefeuille d'applications mobiles de Bending Spoons. AOL tire ses revenus de la publicité et de ses services d'abonnement, notamment la protection contre le vol d'identité LifeLock, la gestion des mots de passe LastPass et la protection contre les logiciels malveillants McAfee Multi Access.

Plus récemment, le trafic du site web d'AOL a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre parmi les utilisateurs âgés de 25 à 54 ans, dépassant la croissance dans la catégorie des utilisateurs âgés de 55 ans et plus, a déclaré une source familière avec les performances d'AOL.

Cette croissance est due à l'introduction de plusieurs nouvelles catégories de contenu sur AOL.com, notamment Health, Fitness, Animals, Science & Tech, Home & Garden, Lighter Side, True Crime, Local, parmi d'autres, a précisé la source.

Bending Spoons, dont les produits comptent 300 millions d'utilisateurs mensuels, a récemment procédé à plusieurs acquisitions, dont le service de partage de fichiers WeTransfer. Le mois dernier, elle a conclu un accord pour racheter la société privée de plate-forme vidéo Vimeo pour 1,38 milliard de dollars, ce qui constitue sa plus grosse acquisition à ce jour.

Les banquiers considèrent l'entreprise comme un candidat pour une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. Le directeur général Luca Ferrari, qui a cofondé Bending Spoons en 2013, a déclaré à Reuters l'année dernière qu'il n'y avait pas de plans fermes pour une introduction en bourse, mais que l'entreprise travaillait pour être prête, et qu'elle regardait au-delà de l'Europe.

