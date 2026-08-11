Xylem va racheter les divisions Cornell Pump et Roper Pump d'Indicor pour 1,46 milliard de dollars

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Xylem XYL.N a annoncé mardi son intention d'acquérir les divisions Cornell Pump et Roper Pump du fabricant de vannes et de pompes Indicor pour 1,46 milliard de dollars, renforçant ainsi ses activités dans le domaine des systèmes de pompage industriels et municipaux.

Voici les détails

* Cette acquisition permettrait à l'entreprise spécialisée dans la gestion de l'eau de renforcer sa présence dans les secteurs bénéficiant des investissements dans les infrastructures et de la demande croissante en ressources.

* Cornell Pump et Roper Pump fabriquent des pompes spécialisées destinées à traiter les boues, les matières solides et d’autres matériaux difficiles dans les domaines de la construction, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de l’énergie, de l’agroalimentaire et des applications municipales.

* Ces activités devraient générer plus de 260 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2026. Xylem prévoit 23 millions de dollars d’économies annuelles et environ 170 millions de dollars d’avantages fiscaux grâce à cette acquisition.

* Ces activités seraient intégrées au segment « Water Infrastructure » de Xylem, et l’opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté de Xylem en 2027.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et d’autres conditions habituelles.