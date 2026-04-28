Xylem revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la forte demande en équipements de traitement de l'eau

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Xylem XYL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du premier trimestre, invoquant une forte demande pour ses équipements de traitement de l'eau.

L'action de la société a progressé de 1,1 % dans les échanges avant l'ouverture.

“Nous avons entamé l'année avec une dynamique soutenue et une demande solide sur les principaux marchés finaux”, a déclaré Matthew Pine, directeur général de Xylem, ajoutant que “l'environnement externe reste dynamique”.

* La société de gestion de l'eau relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 9,2 et 9,3 milliards de dollars (XX,XX et XX,XX milliards d'euros), contre une fourchette comprise entre 9,1 et 9,2 milliards de dollars (XX,XX et XX,XX milliards d'euros) précédemment. Elle a maintenu inchangées ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action, entre 5,35 et 5,60 dollars (XX,XX et XX,XX euros).

* Le chiffre d'affaires trimestriel total de Xylem a augmenté de 3 % pour atteindre 2,12 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires de la principale activité de l'entreprise, les infrastructures hydrauliques, a augmenté de 4 % pour atteindre 603 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), grâce à une hausse des commandes provenant du secteur des transports.

* La division “Applied Water” de Xylem, qui commercialise des pompes, des vannes et d'autres équipements, a enregistré une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires, à 448 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), les centres de données américains ayant stimulé la croissance des commandes.

* Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s'est établi à 1,12 dollar par action (XX,XX euro par action), dépassant les estimations de 1,08 dollar par action (XX,XX euro par action).