Xylem revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, la croissance du secteur de l'IA stimulant la demande en équipements de traitement de l'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Xylem XYL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026, après que ses résultats du deuxième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street, les économies de coûts et les hausses de prix ayant stimulé la rentabilité dans un contexte de renforcement de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle.

L'action de la société a progressé de plus de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La société spécialisée dans la gestion de l’eau table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 5,55 et 5,70 dollars (XX,XX et XX,XX euros) pour 2026, contre une prévision précédente de 5,35 à 5,60 dollars (XX,XX à XX,XX euros) par action.

* Le directeur général Matthew Pine a déclaré que l’expansion des infrastructures d’IA avait accru la demande de solutions de gestion de l’eau dans les secteurs de la fabrication de semi-conducteurs, de la production d’électricité, de l’exploitation minière et d’autres industries.

* "Les facteurs de demande qui sous-tendent notre activité continuent de se renforcer", a déclaré M. Pine, citant les investissements croissants des services publics et des clients industriels.

* Xylem table désormais sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 9,2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), contre une fourchette précédente comprise entre 9,2 et 9,3 milliards de dollars (XX,XX et XX,XX milliards d'euros).

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice ajusté de 5,54 dollars (XX,XX euros) par action et un chiffre d’affaires de 9,25 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour 2026.

* Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s’est établi à 1,46 dollar (XX,XX euro) par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,34 dollar (XX,XX euro) par action.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de Xylem a progressé de 2 % pour atteindre 2,34 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), conformément aux estimations des analystes.

* Le chiffre d'affaires de l'activité "infrastructures hydrauliques" de Xylem a progressé de 5 % pour atteindre 683 millions de dollars (XX,XX millions d'euros).

* Son segment "solutions et services liés à l'eau" a enregistré une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires, à 644 millions de dollars (XX,XX millions d'euros).