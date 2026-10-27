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Xylem recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 13:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de Xylem ( XYL.N ) reculent de 8,3% à 99,20 dollars en pré-ouverture

** La société spécialisée dans la gestion de l'eau table désormais sur un BPA ajusté compris entre 5,40 et 5,45 dollars pour l'exercice 2026, en baisse par rapport à la prévision précédente de 5,55-5,70 dollars

** Elle a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, le ramenant de 9,2 milliards de dollars à 8,95 milliards de dollars

** Le calendrier des projets et la prudence en matière de dépenses, en raison de la hausse des intérêts et des impôts, pèsent sur les résultats – XYL

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 336 millions de dollars, soit 1,44 dollar par action, est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 343 millions de dollars, soit 1,45 dollar par action – données compilées par LSEG

** 15 des 22 courtiers attribuent à XYL la note “acheter” ou supérieure, 7 la note “conserver”; objectif de cours médian de 141 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 20,5% depuis le début de l'année

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XYLEM
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