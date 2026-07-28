Xylem en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions de la société de gestion de l'eau Xylem XYL.N progressent de 1,12% à 121,50 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel à une fourchette comprise entre 5,55 et 5,70 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,35 à 5,60 dollars

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice ajusté de 5,54 dollars par action pour 2026

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,46 dollar par action au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,34 dollar

** À la clôture d'hier, l'action XYL affichait une baisse de 11,8% depuis le début de l'année