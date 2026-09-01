Xu, le fondateur de Shein, reste fidèle à lui-même avec une présence minimaliste lors de l'introduction en bourse à Hong Kong

Lorsque le distributeur de mode éphémère en ligne Shein a célébré mardi son premier jour de cotation à Hong Kong, une question était sur toutes les lèvres: son fondateur prononcerait-il un discours, ferait-il ne serait-ce qu'une apparition

Sky Xu, également directeur général et président de Shein, est finalement monté sur scène à la Bourse de Hong Kong pour poser avec le personnel, mais a laissé à son directeur financier le soin de prendre la parole et de frapper le gong, comme le veut la tradition.

Ce comportement, conforme à sa personnalité discrète, est toutefois inhabituel pour le dirigeant d'une grande entreprise lors d'un événement public aussi marquant.

À l'inverse, Shao Tian-lan, fondateur et directeur général de la société de robotique Mech-Mind 9615.HK , qui a également fait son entrée en bourse à Hong Kong mardi, a prononcé un discours, frappé le gong et pris des photos avec les responsables de la bourse, des conseillers et des investisseurs.

Xu, qui a refusé de répondre aux questions de Reuters sur place, n'a à ce jour prononcé qu'un seul discours public connu: une allocution adressée aux décideurs politiques lors d'un forum d'affaires en février, dans laquelle il s'était engagé à investir dans la chaîne d'approvisionnement de Shein.

Le site web institutionnel de Shein ne présente par ailleurs aucune photo de Xu ni de ses cofondateurs — ce qui est courant pour une entreprise chinoise, mais inattendu pour une société qui a passé des années à vanter ses atouts en tant qu'entreprise mondiale et qui a tenté, sans succès finalement, de s'introduire en bourse à New York et à Londres.

Le manque d'informations publiques concernant Xu et les autres dirigeants de Shein n'a pas toujours été bien accueilli, ce qui a alimenté les inquiétudes concernant ses projets d'introduction en bourse parmi les responsables politiques, ainsi que chez les défenseurs des droits du travail et du développement durable aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Les débuts décevants de Shein , ainsi qu'une forte chute de sa valorisation à environ 25 milliards de dollars, contre un pic de près de 100 milliards en 2022, ont peut-être également contribué à la réticence de Xu à s'exprimer.

« Il n'y a rien de glorieux à célébrer une entreprise qui souhaitait initialement s'introduire en bourse à l'étranger mais qui a essuyé deux refus; dont la valorisation est passée de 100 milliards de dollars à son niveau actuel, et qui a connu une mauvaise performance lors de son premier jour de cotation », a déclaré Thomas Ip, directeur exécutif de Gaoyu Securities.

Si la forte préférence de Xu pour la discrétion est considérée comme quelque peu extrême, les hommes d'affaires chinois ont aujourd'hui de plus en plus tendance à faire profil bas, explique Duncan Clark, président de la société de conseil en investissement BDA.

L'un des catalyseurs de ce changement a été la décision prise en 2020 par les autorités chinoises de mettre fin à l'introduction en bourse de 37 milliards de dollars alors prévue pour l'Ant Group de Jack Ma, ainsi que la répression qui s'en est suivie à l'encontre des entreprises technologiques après que ce milliardaire, autrefois très franc, eut déclaré que le système réglementaire du pays étouffait l'innovation.

« On ne voit pas beaucoup d'entrepreneurs chercher à se mettre en avant en Chine », a déclaré M. Clark, qui a autrefois conseillé M. Ma et écrit une biographie à son sujet. « La tendance actuelle est de cacher ses atouts et d'attendre son heure. »

PAS UNE ICÔNE DE LA MODE, MAIS UN EXPERT EN LOGICIELS

Xu, dont les participations dans l'entreprise s'élèvent à environ 7,7 milliards de dollars selon les calculs de Reuters, a enregistré le nom de domaine sheinside.com en 2012, vendant des vêtements pour femmes en ligne avant de rebaptiser l'entreprise “Shein” en 2015.

Selon un initié de l'entreprise, Xu n'avait pas pour ambition de devenir un dirigeant dans le secteur de la mode, mais était un expert en optimisation pour les moteurs de recherche qui a su tirer parti d'un logiciel propriétaire et de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise basée en Chine pour accélérer les lancements de produits.

En ajustant les volumes de production en temps réel en fonction de la demande des clients sur l'application, Xu a considérablement renforcé la capacité de la Chine à fournir des vêtements bon marché au reste du monde, mettant sur le marché des milliers de modèles en un temps record et les expédiant directement aux consommateurs.

Il est né à Zibo, une ville de la province du Shandong, dans l'est de la Chine, et est âgé de 43 ans selon le prospectus d'introduction en bourse de l'entreprise. On sait peu de choses sur ses jeunes années, bien que les médias chinois aient indiqué que sa mère était ouvrière dans une usine de confection, ce qui lui a peut-être permis de se familiariser très tôt avec le secteur qu'il allait plus tard contribuer à façonner.

Xu, qui a obtenu une licence en commerce international à l'université technologique de Qingdao en 2007, a cofondé Shein avec Maggie Gu, Molly Miao et Tony Ren. Ils avaient tous travaillé ensemble auparavant dans une entreprise qui fournissait des services de marketing sur les moteurs de recherche aux exportateurs.

Une source du secteur qui connaît Xu depuis des années le décrit comme un homme patient, modeste et pragmatique, profondément impliqué dans les opérations quotidiennes de Shein malgré l'envergure de l'entreprise.

Xu a pris des décisions audacieuses qui ont profité à l'entreprise malgré des perturbations à court terme, a déclaré cette source, citant notamment sa décision de renouveler l'image de marque de l'entreprise alors même qu'elle disposait déjà d'une base d'utilisateurs et d'un trafic en ligne importants.

Il est également l'un des collectionneurs de pièces de monnaie anciennes les plus prolifiques de Chine, selon cette source qui a souhaité rester anonyme.

Xu a hésité pendant des années à introduire l'entreprise en bourse, a ajouté la source, estimant qu'elle ne devait pas dépendre de financements extérieurs pour rivaliser avec ses concurrents, en particulier la plateforme d'achats à prix réduits Temu de PDD PDD.O .

Xu avait initialement choisi “Chris” comme prénom anglais, mais l'a remplacé il y a quelques années par “Sky”, dérivé d'un des caractères de son prénom chinois, Yangtian Xu. Il a également obtenu la résidence permanente à Singapour, ce que les analystes ont interprété comme s'inscrivant dans les efforts de Shein pour se présenter comme une entreprise mondiale.

par Kane Wu, Helen Reid et Casey Hall

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))