 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,84
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Xtrackers étend son offre d’ETF synthétiques sur les indices S&P et Nasdaq
information fournie par AOF 20/08/2025 à 10:46

(AOF) - Avec six nouveaux ETF en réplication synthétique, Xtrackers propose aux investisseurs un accès particulièrement précis et efficient aux principaux indices boursiers américains. Ces ETF répliquent des indices de référence classiques tels que le S&P 500, sa variante equi-pondérée, et le Nasdaq 100. La performance des indices est reproduite via une structure de swap, conçue pour offrir une réplication optimale des indices américains. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

Les six ETF axés sur les actions américaines ont été cotés à la Deutsche Börse le 28 juillet. D'autres cotations sur des bourses supplémentaires sont prévues.

" Les nouveaux Xtrackers ETF US Swap offrent aux investisseurs institutionnels, en particulier, une combinaison attrayante de faibles coûts , de réplication précise des indices et d'une grande efficacité – une solution opportune pour s'exposer aux actions américaines ", a déclaré Simon Klein, responsable mondial des ventes Xtrackers.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.08.2025 11:06 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Le test du Wyoming : Powell face au symposium de Jackson Hole
    information fournie par Carmignac 20.08.2025 11:02 

    Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac 20 Août 2025 - Sans réunion de la Réserve fédérale (Fed) avant les 16 et 17 septembre, les investisseurs vont décortiquer chaque mot de Jerome Powell ce vendredi pour tenter d'y déceler des indices quant ... Lire la suite

  • carmat (Crédit: / Carmat)
    La valeur du jour à Paris - Carmat : le président du conseil d'administration dépose une offre de reprise
    information fournie par AOF 20.08.2025 11:01 

    (AOF) - En difficultés financières, la société Carmat va demander à Euronext de procéder à la reprise de cotation de son action dès demain, à l’ouverture des marchés. Une annonce faite par la medtech française, suite à l'annonce d'une offre de reprise soumis par ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (d) serre la main de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre dans le Bureau ovale à la Maison Blanche, le 18 août 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Les chefs d'état-major de l'Otan se concertent sur l'Ukraine
    information fournie par AFP 20.08.2025 10:54 

    Les chefs d'état-major des armées de l'Otan se réunissent mercredi en visioconférence pour évoquer le conflit en Ukraine, dans le cadre des discussions entre les alliés de Kiev sur les garanties de sécurité à offrir en cas d'accord de paix avec Moscou. Aucune précision ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank