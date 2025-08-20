Xtrackers étend son offre d’ETF synthétiques sur les indices S&P et Nasdaq

(AOF) - Avec six nouveaux ETF en réplication synthétique, Xtrackers propose aux investisseurs un accès particulièrement précis et efficient aux principaux indices boursiers américains. Ces ETF répliquent des indices de référence classiques tels que le S&P 500, sa variante equi-pondérée, et le Nasdaq 100. La performance des indices est reproduite via une structure de swap, conçue pour offrir une réplication optimale des indices américains. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

Les six ETF axés sur les actions américaines ont été cotés à la Deutsche Börse le 28 juillet. D'autres cotations sur des bourses supplémentaires sont prévues.

" Les nouveaux Xtrackers ETF US Swap offrent aux investisseurs institutionnels, en particulier, une combinaison attrayante de faibles coûts , de réplication précise des indices et d'une grande efficacité – une solution opportune pour s'exposer aux actions américaines ", a déclaré Simon Klein, responsable mondial des ventes Xtrackers.