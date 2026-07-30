XPO en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la société de logistique XPO XPO.N progresse de près de 3% à 204,89 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une amélioration de l'efficacité opérationnelle de son activité de transport de lots partiels en Amérique du Nord

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,70 dollar (XX,XX euro) par action au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,47 dollar (XX,XX euro) par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires trimestriel du segment nord-américain du transport de lots partiels bondit de 15,2% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,43 milliard de dollars (XX,XX milliard d'euros)

** Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 juin progresse de 13,2% à 2,36 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dépassant les prévisions de 2,28 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 46,7%