Xometry chute après une levée de fonds de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions de Xometry ( XMTR.O ), plateforme de fabrication intégrant l'IA, ont reculé de 9,7 % à 86 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 225 millions de dollars

** La société basée à North Bethesda, dans le Maryland, a annoncé mardi matin avoir vendu environ 2,65 millions d'actions à 85 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 10,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et ses besoins généraux

** J.P. Morgan et Goldman Sachs mènent l'opération en tant que co-teneurs de livre

** XMTR compte environ 53,6 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 60 %. Elle a atteint lundi un record intrajournalier de 99,86 $

** 7 analystes sur 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 3 la note « conserver »; objectif de cours médian de 86,50 $, selon LSEG