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Xilio en hausse après un bénéfice trimestriel surprise
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Xilio Therapeutics XLO.O augmentent de 3,18% à 8,11 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice de 81 cents par action au T4 , alors que les analystes s'attendaient à une perte de 1,68 $ par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 13,7 millions de dollars, contre une estimation de 7,9 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté en raison de la hausse des revenus de collaboration et de licence, grâce à la collaboration avec AbbVie et à l'accord de licence avec Gilead

** Les actions de XLO ont baissé de plus de 32% en 2025

Valeurs associées

ABBVIE
205,990 USD NYSE +0,57%
XILIO THERAP
7,9300 USD NASDAQ +0,89%
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