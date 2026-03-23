Xilio en hausse après un bénéfice trimestriel surprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Xilio Therapeutics XLO.O augmentent de 3,18% à 8,11 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice de 81 cents par action au T4 , alors que les analystes s'attendaient à une perte de 1,68 $ par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 13,7 millions de dollars, contre une estimation de 7,9 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté en raison de la hausse des revenus de collaboration et de licence, grâce à la collaboration avec AbbVie et à l'accord de licence avec Gilead

** Les actions de XLO ont baissé de plus de 32% en 2025