Xilio en hausse après un bénéfice trimestriel surprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Xilio Therapeutics XLO.O augmentent de 3,18% à 8,11 $ avant le marché
** La société affiche un bénéfice de 81 cents par action au T4 , alors que les analystes s'attendaient à une perte de 1,68 $ par action - données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 13,7 millions de dollars, contre une estimation de 7,9 millions de dollars
** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté en raison de la hausse des revenus de collaboration et de licence, grâce à la collaboration avec AbbVie et à l'accord de licence avec Gilead
** Les actions de XLO ont baissé de plus de 32% en 2025
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