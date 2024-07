Xilam : Revenus semestriels en ligne

Publication du CA S1 2024

Xilam publie un CA S1 de 11,6 M€, en décroissance de -36%. Le total des produits d’exploitation du groupe ressort à 13,7 M€, soit un recul de -36% également. Ces chiffres sont plutôt en ligne avec les attentes et avec l’ordre de grandeur communiqué par le groupe à la suite de l’annulation en octobre 2023 de deux programmes importants de la part de majors américaines.

Perspectives

L’exercice 2024 confirme son statut d’année de transition pour le groupe. Le second semestre devrait être du même acabit que le S1 sur les nouvelles productions (deux lancements prévus), et le catalogue en légère progression séquentielle pour les raisons évoquées plus haut. Xilam s’attèle par ailleurs à une gestion rigoureuse de son cash et à un strict contrôle de ses OPEX. En année pleine, ce sont 3 M€ d’économies qui ont été trouvées par le groupe (c1,5 M€ en 2024), ce qui lui permet de maintenir son attente d’un ROC 2024 proche de l’équilibre. Nous ajustons de notre côté notre prévision à -0,8 M€, contre 0,2 M€ précédemment, et confirmons notre attente de produits d’exploitation (32,5 M€, -32,5%).

A plus long terme, 2025 devrait signer le retour à une croissance modérée, mais rentable, et l’exercice 2026 devrait retrouver un niveau d’activité et de rentabilité à peu près similaire à 2023.

Recommandation

La valorisation du groupe (0,3x P/B 2024e) nous apparait toujours absurde mais ne constitue pas un argument suffisant (bien qu’il soit nécessaire) pour repasser plus positif sur le dossier pour le moment. Nous réitérons donc notre recommandation à Neutre, ainsi que notre objectif de cours (8,00€) et patientons encore pour aligner notre opinion.